ABD’li Ünlü Senarist: The Matrix Yeniden Çekilmemeli!

Warner Bros’un The Matrix üçlemesini geri döndürmek için çalışmalara başladığını ve senaryosunun da kendisinin yazacağı iddiaları üzerine konuşan ABD’li senarist Zak Penn, ‘The Matrix yeniden çekilmemeli’ dedi.

Vizyona girdiği yıl tüm dünyada büyük bir yankı uyandıran ve ardından iki film ile başarısını iyice pekiştiren The Matrix’in vizyona tekrar gelecek olması, şu sıralar sinema dünyasını meşgul eden en ciddi olaylar arasında. Gelen bilgiler arasında filmin senaristliğini, The Incredible Hulk, X-Men 2, X-Men: Son Direniş ve The Avengers (Yenilmezler) filmlerinin de senaristliğini yapan Zak Penn’in olması. Fakat serinin hayranlarının sosyal medyada yaptıkları ağır eleştirilerin ardından Penn, bir açıklama yapma gereksinimi duydu.

Görüşünün, filmin tekrar çekilmemesi yönünde olduğunu söyleyen Penn, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

‘Bu konuyla ilgili söyleyeceğim şu ki The Matrix tekrar çekilmemeli, zaten çekilemez de. Zaten Animatrix’i ve çizgi romanı bilenler, bunun farkındadırlar. ‘Yeniden çekme’ gibi yapılan söylemler sadece bir makale aşamasında olduğu için şu durumda başka bir yorum yapmam yanlış olur.’

Matrix evreninde geçen daha fazla hikaye görmekten memnuniyet duyacağını söyleyen Penn, buna karşılık, ‘Matrix’i yeniden çekmeye ne dersiniz? Bunu yapmayın, daha iyisini yapamazsınız’ ifadelerini kullanıyor.