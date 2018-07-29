ABD, Pentagon'dan Uzay Silahları Geliştirmesini İstedi

ABD Kongresi, Pentagon'dan, ABD'yi hedef alan balistik füzeleri tespit edebilecek uyarıcı uydular ve bu füzeleri uzaydan imha edecek silahlar geliştirmesini istedi.

Savaşların şeklinin değiştiğini ve artık tüm dünyada geliştirilen yeni silahlarla tehlikenin boyutunun da arttığını biliyoruz. Hal böyle olunca da bir yandan saldırı için üretilen silahlar sürekli olarak gelişirken, bir yandan da savunma için aynı oranda etkili silah çalışmaları başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın 'Fransa'nın yüzölçümünde bir kara parçasını haritadan silebilecek' yeni süpersonik silahını test ettiğini sizinle paylaşmıştık. Bu açıklamanın ardından bir haber de ABD'den geldi.

ABD Kongresi, üzerinde yeni anlaşmaya vardığı savunma harcamaları tasarısında Pentagon'dan, aksi yönde fikir beyan ettiği bir rapor hazırlıyor olmasına rağmen, ‘her ne olursa olsun uzay silahları geliştirmesini’ talep etti. Yine Kongre'nin bildirdiğine göre, ABD'yi hedef alan balistik füze saldırılarına karşı ülkeyi savunması beklenen ve bu savunmayı uzaydan yapacağı söylenen 'uzay silahları'nın planlamasıına hemen başlanaca ve ilk prototipler 2022'de test edilecek.

Ülkeyi hedef alacak füzeleri tespit edecek olan uyarıcı uyduların 2022'den önce uzayda konumlandırılması bekleniyor. Aynı zamanda uyarıcı uydulardan gelen sinyallerle, füzeleri imha edecek olan silahların da yalnıza belirli bir konuma odaklanacağı yani dünyanın belirli bir bölgesinden gelebilecek saldırılara göre konumlandırılacağı söyleniyor.

Pentagon'a bağlı Amerikan Füze Savunma Ajansı uzmanlarının bu projeyi onaylamadıkları ancak ABD hükümeti tarafından projeyi uygulamaya zorlandıkları da gelen bilgiler arasında. Yapılan açıklamaların ardından Rusya, uzayda silahlanma projesi ile ilgili olarak ABD'den durmasını istedi fakat iki ülke arasında sözde 'olmadığı' iddia edilen silahlanma yarışını düşünecek olursak, ABD'nin Putin'den gelen bu mesajı ciddiye alma ihtimali hayli düşük.