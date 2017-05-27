Görenlerin Ağzını Açık Bırakacak 5 Su Altı Keşfi!

Dünyanın çoğu sular altındadır ve bunların büyük bir bölümünü okyanuslar oluşturmaktadır. Okyanuslar, gün geçtikçe ortaya çıkıyor ki, içlerinde insanlığa dair büyük sırlar saklamaktalar. İşte ağzınızı açık bırakacak 5 su altı keşfi!

İnsanlar olarak hala üzerinde yaşadığımız gezegenin tüm sırlarını çözemedik. Keşfedilecek o kadar çok şey mevcut ki! Gelecekte bilim insanı olmak isteyen kişiler için tonla malzeme mevcut. Arkeolojiden botaniğe, fizikten antropolojiye dek hala bildiğimiz çok az şey var. Dünyanın büyük çoğu sudan oluşuyor ve bunun çok büyük kısmını okyanuslar kapsıyor. Okyanusların derinliklerinde neler yok ki? İşte ağzınızı açık bırakacak 5 su altı keşfi!

1- Molinere Su Altı Heykel Parkı

Karayip Denizi’nde, Grenada kıyılarında bulunan bu park; Britanyalı bir heykeltraş olan Jason De Caires tarafından yaratıldı. Mayıs 2006’da “dünyanın ilk ve tek su altı heykel parkı” olarak açılan Molinere, onlarca insan şeklinde heylkelden meydana geliyor.

2- Antik Arslan Şehri

Suyun 40 metre altında “Antik Arslan Şehri” olarak tanımlanan bu eski şehir, Çin’in Zhejiang bölgesinde bulunuyor. 1959’da Çin hükümeti bölgede bir hidroelektrik santrali kurma kararı aldı ve antik şehir sular altında kaldı. O tarihten beri burayı su altı sporcuları ve fotoğrafçıları, turistik olarak ziyaret ediyorlar.

3- Yonaguni Su Altı Kompleksi

Eski bir şehir olup olmadığı tartışma konusu olan Yonaguni Kompleksi’ndeki yapılar, yaklaşık M.Ö. 8000’e tarihleniyor. Prof. Dr. Masaaki Kimura, buranın eski bir medeniyetin yaptığı bir kompleks olduğunu ve zamanla okyanusun altında kaldığını düşünüyor. Şekillere baktığınızda sanki özellikle yapımış olduğu izlenimine kapılıyorsunuz. Buranın kayıp kıta Mu olduğundan uzaylılar tarafından yapıldığına dek bir dizi komplo teorisi var. Mekan Japonya açıklarında bulunuyor.

4- Atlantik Piramidi

Portekiz açıklarında, Atlantik Okyanusu’nda su altında kalmış bir piramidin olduğu birçok araştırmacı tarafından kabul ediliyor. Etrafında da benzer yapıların olabileceğine inanılan bu piramidin, efsanelerdeki kayıp kıta Atlantis’in bir kalıntısı olabileceği düşünülüyor. Antik Yunan filozoflarından Platon da yaklaşık 2500 yıl önce yazdığı “Devlet” isimli eserinde, Atlantis’e işaret etmektedir. Videoda, piramidimsi yapıyla karşılaşan Portekizli bir tekne meraklısının deneyimi anlatılıyor.

5- Baltık Denizi Anomalisi

Baltık Denizi’nin 60 metre altında bulunan dairesel kaya şekil, “Ocean X” isimli bir dalgıç grubu tarafıdan 2011 yılında bulundu. Takım merdivene benzer bir bölümü olan yapının, çıkanları karanlık bir koridora yönlendirdiğini söylediler. Gelişmiş kameralarla havadan çekilen görüntülerde ise ikinci bir gizemli yapıya rastlandı. Bu yapıların gizemi hala sürüyor.