Airbus'tan Açıklama: Uçan Otobüsler ve Araçlar Yakında Gökyüzünde!

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus, uçan araçlarla ilgili projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Şehirler sürekli büyüyor ve trafik, şimdikinden bile daha beter olacak. Airbus Group'un kentsel hava hareketliliği bölümü, 2030'da nüfusun yüzde 60'ının şehirlerde yaşayacağını öngörüyor. Boeing'ten sonra dünyanın en büyük uçak üreticisi, kentsel sıkışıklığa karşı üç ayrı çözüm geliştiriyor ve hepsi için gökyüzüne bakmak yeterli. Airbus'ın üç aşamalı planı şu: Tek kişilik dikey yükselebilen araç, verimli biçimde kargo taşıyabilen drone'lar ve yine dikey olarak yükselebilen otobüsler. Dikey yükselme ibaresi özel bir anlam taşıyor çünkü şu anda üretilen ve bazı uçan otomobiller, ivmelenmek için kilometrelerce açık yola ihtiyaç duyuyor ve kesinlikle kullanılabilir değiller.

Airbus CEO'su Tom Enders, şirketin DLD konferansındaki Münih'teki projeleri hakkında konuşarak, katılımcılara, yıl sonuna kadar tek kişilik uçan bir aracı tanıtacakları umut ettiğini açıkladı:

"Yüz yıl önce kentsel ulaşım yer altı ile buluştu. Artık gökyüzünü fethedecek teknolojiye sahibiz. Denemelerimiz sürüyor, şu ana kadar bu denemeler başarılı oldu. Uçarken, köprüler ve yollara milyarlarca dolar harcamanıza gerek yok."

Tek pilotlu, kendi kendine kontrol eden bir araç olan Vahana, tam bir Airbus konsepti. Sıkışık trafikle uğraşmak zorunda da değil. 2017 yılının sonuna kadar test edilmek isteniyor ve bölüm genel müdürü Rodin Lyasoff'a göre, bu testler güvenle uygulanabilir.

Lyasoff, "Araçta; piller, motorlar ve aviyonik mimari gibi ihtiyaç duyulan teknolojilerin birçoğu var. 10 yıldan kısa bir sürede, milyonlarca insanın kentsel yolculuğunda devrim yaratacak ürünlerimiz var." açıklamasını yapıyor. Vahana için altyapı çalışmaları devam ediyor.