Üniversite eğitimi için 2 yıl önce Türkiye'ye gelen Kamerunlu öğrenci, hayatını okudukça Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayran olduğu için yabancıların Atatürk'ü öğrenmesi adına bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk bizim ülkemizde olduğu kadar başka bir çok ülkede de, hem ilerici düşünceleri, hem dünyadaki bir çok siyasi ilki gerçekleştirmesiyle hem de daha o dönemler yıkılmış bir ülkeyi ileriye taşıması ve verdiği bağımsızlık savaşıyla, bizim ülkemizde olduğu kadar seviliyor. Bunun ilginç bir örneği ise ülkemize okumak için 2 sene önce gelmiş Kamerun vatandaşı bir öğrencinin, Atatürk üzerine bir uygulama yapmasıyla gerçekleşti.

NTV'nin haberine göre üniversite eğitimi için 2 yıl önce Türkiye'ye gelen Kamerunlu Funyi David Tumenta, yaşamını okudukça Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayran oldu ve yabancıların Atatürk'ü öğrenmesi için akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Tumenta, Türkiye'ye gelmeden önce Atatürk'e dair fazla bir bilgisi olmadığını söyledi.

Kamerunlu Tumenta Ankara'ya geldiğinde bir arkadaşının Atatürk ile ilgili bir şeyler anlattığını, daha sonra konu ilgisini çekince kendisiyle ilgili okumalar yaptığını belirtti. Okudukça hayranlığının arttığını ifade eden Tumenta, Atatürk müthiş bir lider olduğunu düşündüğünü söyledi. Araştırmalarından sonra çevresindeki yabancı öğrencilerin de Atatürk hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için akıllı telefon uygulaması geliştirmeye karar verdiğini anlatan Tumenta, "6 ay uygulamayı yapmak için uğraştım. 2 gün önce uygulama Google Play Store'da aktif hale geldi. Uygulama içerisinde Atatürk'ün kim olduğunu anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Funyi David Tumenta, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" isimli uygulamanın ücretsiz indirilebileceğini bildirerek, aplikasyonda Atatürk'ün kişisel biyografisi, askeri hayatı, fotoğrafları, önemli sözlerine yer verdiğini söyledi. Atatürk'ün sevdiği 12 şarkının da bu uygulamayla dinlenebileceğine işaret eden Tumenta, şarkıların sayısının zaman içerisinde artacağını ve yeni fotoğraflar ekleyeceğini de belirtti.

Uygulama dilinin İngilizce olduğunu aktaran Kamerunlu öğrenci Tumenta: "Türkler Atatürk'ü biliyor, yabancılar bilmiyor. Bu yüzden İngilizce olarak tasarladım. Ben 7 dil konuşabiliyorum. Uygulama 2 hafta içerisinde 7 dilde hizmet verecek." diyerek daha fazla dil seçeneğinin de geleceğini açıkladı. Ancak uygulamanın Türkçe dil desteğine ne zaman kavuşacağı belli değil.

Atatürk hakkında çok sayıda kitap okuduğunu, bunun için kütüphanede araştırma yaptığını dile getiren Funyi David Tumenta, "En çok sevdiğim lider Atatürk. Atatürk çok akıllı bir adam, çok güzel bir insan, çok başarılı bir asker. Böyle çalışan birisini hiç görmedim. Aynı zamanda kitaplar yazmış. İnanılmaz bir lider. Çok gurur duydum. Zamanımı ve paramı verdim bu uygulama için. Herkes Atatürk'ün kim olduğunu öğrensin istedim. 'Yurtta barış, dünyada barış' Atatürk'ün en sevdiğim sözüdür." dedi.

Google Play Store'da çok fazla Atatürk uygulamasının olduğunu belirten Tumenta, sözlerine şöyle devam etti: "Benimki özellikle Google tarafından doğrulandı ve işaretlendi. Çünkü diğer uygulamalardan daha bilgi verici. Uygulamada bazı haber sitelerinin linkleri de var. İnsanlar dünyada ne oluyor bilsin diye yaptım bunu. En yüksek güncelleme veren haber siteleri anlık olarak her 10 saniyede bir değişiyor. Sosyal medyada istediğin haberi paylaşabiliyorsun."

Uygulamada gündüz ve gece modu şeklinde 2 farklı arka plan seçeneği olduğunu belirten Tumenta, uygulamanın iOS, Windows tabanlı telefonlara indirilebilmesi için de girişimde bulunduğunu da sözlerine ekledi. Tabii maalesef kendisi diğer işletim sistemlerine uyumlu olan versiyonları ne zaman çıkaracağına dair kesin bir bilgi şimdilik vermemiş.

Açıkçası bu ilginç hikaye hem hoşumuza gitti hem de gururumuzu okşadı. Özellikle de Tumenta'nın dediği gibi uygulama, Google Play Store'daki diğer uygulamalara göre daha derli toplu gözüküyor. Yine de daha çok fazla eksiği olsa da, zaten uygulamanın hedef kitlesi ülkemizde yaşamayan yabancılar olduğu için bu pek bir sorun değil. Uygulamaya yakından göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.