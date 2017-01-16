Telefondan Çantaya, Aksiyon Kamerasından Eldivene Xiaomi’nin Türkiye’de Satılan Birbirinden İlginç 27 Ürünü

Xiaomi markası özellikle akıllı telefon dünyasında öne çıkmış olsa da akıllı telefondan bilekliğe, bilgisayardan akıllı ev sistemlerine ve hatta atkı, eldiven gibi giyim ürünlerine kadar geniş bir kitlede üretim sağlıyor. Belki de günümüzün teknoloji alanında her sektöre girmiş büyük üreticilerinden biri olan Xiaomi’nin Türkiye’de satılmasıyla erişilebilir olan 27 ürününe göz atıyoruz. Aşağıdaki başlıklardan direkt olarak ürüne gidebileceğiniz gibi buradaki bağlantıdan tüm Xiaomi ürünlerine göz atabilirsiniz.
1- Xiaomi Mi Band 2
Xiaomi’nin en popüler ürünlerinden biri olan Mi Band 2, akıllı bileklik dünyasının en bilinen ve en iyi fiyat/performans ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
2- Xiaomi Hybrid HD Kulaklık
Firmanın en popüler kulaklığı durumunda olan Hybrid HD, uygun fiyatına rağmen oldukça kaliteli ses deneyimi sunabilen nadir kulaklıklardan.
3- Xiaomi Mi Mouse
Üretmiş olduğu Xiaomi markalı dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere Windows ve Mac bilgisayarlarda kullanılabilen Mi Mouse, Apple Magic Mouse almak isteyip fiyatı pahalı geldiği için alamayanların ilk tercihi olabilecek kadar zarif, kaliteli ve kullanışlı.
4- Xiaomi MiJia Kettle
Xiaomi’nin alt markası olan MiJia ürünü akıllı su ısıtıcısı, artık cep telefonunuzdan kettle kullanmanıza bile olanak tanıyabiliyor.
5- Xiaomi VR Play
Her şeye giriş yapan Xiaomi, elbette sanal gerçeklik dünyasına da adım attı. Google Cardboard’lara göre çok daha kullanışlı, tasarımsal olarak ise oldukça şık ve genç işi olan VR Play, sanal gerçeklik dünyasına destek veren tüm telefonlarla da uyumlu olarak çalışıyor.
6- Xiaomi Mi Gamepad
Gerek sanal gerçeklik dünyasında gerekse telefonunuzdan ve tabletinizden oyun zevkini katlayabileceğiniz oyun kontrolcüsü olan Mi Gamepad, aynı zamanda PC desteğinin yanı sıra sağlam malzeme kalitesi ile de göz dolduruyor.
7- Xiaomi Sports Bluetooth Kulaklık
Piston ve Hybrid gibi kulaklık modellerinin yanı sıra bir de sportif bir bluetooth kulaklık üreten Xiaomi, bu alanda da kendi şıklığı ve kalitesini gösteriyor.
8- Xiaomi CooWoo Bluetooth Kulaklık ve Araç Şarj Seti
Yine Xiaomi’nin ilginç bir ürünü olan CooWoo adlı araç içi şarj aleti kiti olan bu ürün, hem USB üzerinden araç içi şarjı sağlarken aynı zamanda üzerindeki bluetooth kulaklığı ile araç içerisinde telefon görüşmenizi eller serbest olarak yapabilmenize olanak tanıyor.
9- Xiaomi Yi 2 4K Aksiyon Kamerası
Aksiyon kamerası dünyasına Yi model adıyla çoktan girmiş olan Xiaomi, 4K görüntü desteği sunan modeliyle GoPro’ya rakip olmaya devam ediyor. GoPro ürünlerine göre çok daha uygun fiyatıyla dikkat çeken Yi 2, 40m’ye kadar da su geçirmezlik özelliğine sahip.
10- Xiaomi MiKey Akıllı Tuş
Bu ufacık ürüne dahi girmiş olan Xiaomi, MiKey adını verdiği akıllı tuş ile 3.5mm jack girişi üzerinden istediğiniz bir kısayol atamasını kullanabilmenizi sağlıyor.
11- Xiaomi Yeelight Akıllı Ampul
Philips’in Hue modeli ile bir anda popülerleşen akıllı led ampul ürününe bile sahip olan Xiaomi, Yeelight adını verdiği ürünü ile akıllı telefonunuzdan rahatlıkla kontrol edebileceğiniz bir ışıklandırma desteği sunuyor.
12- Xiaomi ROIDMI Bluetooth Fm Verici Ve Araç Şarj Adaptörü
Eğer yukarıda örneğini verdiğimiz araç içi seti hoşunuza gitmediyse daha iyi bir çözümümüz var. Araç şarjı bölümünden telefonunuzu şarj ederken aynı zamanda radyo frekansı yayabilen Xiaomi ROIDMI, telefonunuzdaki uygulama üzerinden telefondaki dilediğiniz şarkıyı aracınızda FM radyo aracılığıyla dinleyebilmenizi sağlıyor.
13- Xiaomi Termos
Evet, yanlış duymadınız. Bir termos dahi üreten Xiaomi, maalesef bu üründe akıllı yaparak ayarlanabilir sıcaklık vb bir detay yerine düz sağlam ve sağlıksız olmayan bir plastik materyalden üreterek bildiğiniz Starbucks termosunun Xiaomi versiyonunu üretmiş.
14- Xiaomi Akıllı Ev Sistemleri
Akıllı ev sistemlerine dahi giren Xiaomi, ısı takibi, kapı ve pencere dedektörü, hareket sensörü, IP güvenlik kamerası gibi ürünlere dahi sahip.
15- Xiaomi Crossbody Sırt Çantası
Tam sporcular ve yanında fazla eşya taşıyan ve şık bir çanta isteyenler için üretilmiş crossbody çanta ile hem şık, hem kaliteli hem de sportif bir çanta sahip olmanıza olanak tanıyor.
16- Xiaomi Mi Sivrisinek Kovucu
“Yok artık!” demenize gerek yok. Xiaomi bu. İşte Xiaomi’den bildiğiniz bir sivrisinek kovucu cihaz. Yaz aylarının favorisi olacak.
17- Xiaomi Power Strip USB Akım Korumalı Priz
Bildiğiniz akım korumalı prizlerden malzeme kalitesi olarak çok daha iyi konumdaki Xiaomi Power Strip, üzerindeki ekstra 3 USB çıkışı ile USB üzerinden şarj sağlarken, aynı zamanda 3 adet prizi de evrensel şekilde tüm priz tiplerini desteklemesiyle dikkat çekiyor. Özellikle seyahatte yanınıza almanız oldukça mantıklı olacaktır.
18- Xiaomi Mi WiFi+ Sinyal Güçlendirici
USB üzerinden bilgisayarınıza takabileceğiniz bir sinyal güçlendirici olan bu cihaz, USB üzerinden takıp çalıştırılabilir bir şekilde kopma ve düşük sinyal durumlarını lehinize çevirerek daha iyi ve daha canlı bir kablosuz internet deneyimini sizlere sunuyor.
19- Xiaomi Mi Akıllı Bitki Takip Sensörü
Xiaomi Mi akıllı ev ürünleri konseptinde geliştirilen bitki takip sensörü sayesinde saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerin nem, sıcaklık, ısı ve besin değerlerini akıllı telefonunuzdan takip edebilirsiniz.
20- Xiaomi Mi LED 2 USB Işık
Bildiğiniz şekilde basitçe USB bağlantısı üzerinden LED aydınlatma sağlayan Mi LED 2, gerek bilgisayarınızın USB portundan gerekse powerbank üzerinden gece çalışma ve okuma durumlarında size fazlasıyla yardımcı olacaktır.
21- Xiaomi Mi Portable WiFi Access Point
Xiaomi Mi Portable WiFi Access Point USB Adaptör ile internete bağlı herhangi bir bilgisayar üzerinden ayrı bir kablosuz ağ oluşturabilirsiniz.
22- Xiaomi Mi Dokunmatik Ekran Eldiveni
Xiaomi’nin giyim alanına dahi giriş yaptığı bu eldiven, 6 parmak ile karda kışta eldiven ile telefon ve tablet başta olmak üzere dokunmatik ekrana sahip yüzeyleri kullanabilmenizi sağlıyor.
23- Xiaomi Mi Atkı
Aslına bakarsanız bir atkı ne kadar ilginç olabilir ki? Ancak üretici Xiaomi ve atkının da bildiğimiz düz bir atkı olduğunu düşününce şahsen fazlasıyla ilginç buldum diyebilirim.
24- Xiaomi Mi TDS Su Kalite Test Kalemi
Özellikle ülkemizdeki çeşmeden içtiğimiz suların çoğunda ya da satın aldığımız sularda dahi bir kalite konusunda çelişki bulunuyor. Bu noktada içtiğiniz suyun kalitesini ölçebileceğiniz Xiaomi Mi TDS ile kendiniz bizzat test ederek en kaliteli markadan su satın alabilirsiniz.
25- Xiaomi Mi 20.000mAh Powerbank
Biraz daha zorlasa akü olacak olan 20.000mAh powerbank ile günlerce telefonunuzun ya da herhangi bir ürününüzün şarj durumunu düşünmenize gerek kalmayacak.
26- Xiaomi Mi Kablosuz 5W Silindir Bluetooth Hoparlör
Hem şık yapısı hem de güçlü sesiyle dikkat çeken Xiaomi Mi hoparlör ile uzun süreli kablosuz müzik keyfi yaşayabilirsiniz.
27- Xiaomi Mi 5s
Bonus tadında sunabileceğimiz bir telefon olan Xiaomi Mi 5s, amiral gemi telefonlarına taş çıkartabilecekken muhteşem bir fiyat/performans oranıyla dikkatlerden kaçmıyor. Zaten oldukça popüler olan Mi5’in daha da güçlenmiş hali olan Mi5s, iki amiral gemi seviyesindeki telefon fiyatına bir tane ve daha iyi bir telefon sunabiliyor.
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