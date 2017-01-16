Telefondan Çantaya, Aksiyon Kamerasından Eldivene Xiaomi’nin Türkiye’de Satılan Birbirinden İlginç 27 Ürünü

Teknoloji dünyasına ne varsa üretmek deyimini kazandırmaya inanmış olan Xiaomi’nin ürettiği, Türkiye’de satışta olan 27 ürününe göz atıyoruz.

Xiaomi markası özellikle akıllı telefon dünyasında öne çıkmış olsa da akıllı telefondan bilekliğe, bilgisayardan akıllı ev sistemlerine ve hatta atkı, eldiven gibi giyim ürünlerine kadar geniş bir kitlede üretim sağlıyor. Belki de günümüzün teknoloji alanında her sektöre girmiş büyük üreticilerinden biri olan Xiaomi’nin Türkiye’de satılmasıyla erişilebilir olan 27 ürününe göz atıyoruz. Aşağıdaki başlıklardan direkt olarak ürüne gidebileceğiniz gibi buradaki bağlantıdan tüm Xiaomi ürünlerine göz atabilirsiniz.

Xiaomi’nin en popüler ürünlerinden biri olan Mi Band 2, akıllı bileklik dünyasının en bilinen ve en iyi fiyat/performans ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Firmanın en popüler kulaklığı durumunda olan Hybrid HD, uygun fiyatına rağmen oldukça kaliteli ses deneyimi sunabilen nadir kulaklıklardan.

Üretmiş olduğu Xiaomi markalı dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere Windows ve Mac bilgisayarlarda kullanılabilen Mi Mouse, Apple Magic Mouse almak isteyip fiyatı pahalı geldiği için alamayanların ilk tercihi olabilecek kadar zarif, kaliteli ve kullanışlı.

Xiaomi’nin alt markası olan MiJia ürünü akıllı su ısıtıcısı, artık cep telefonunuzdan kettle kullanmanıza bile olanak tanıyabiliyor.

Her şeye giriş yapan Xiaomi, elbette sanal gerçeklik dünyasına da adım attı. Google Cardboard’lara göre çok daha kullanışlı, tasarımsal olarak ise oldukça şık ve genç işi olan VR Play, sanal gerçeklik dünyasına destek veren tüm telefonlarla da uyumlu olarak çalışıyor.

Gerek sanal gerçeklik dünyasında gerekse telefonunuzdan ve tabletinizden oyun zevkini katlayabileceğiniz oyun kontrolcüsü olan Mi Gamepad, aynı zamanda PC desteğinin yanı sıra sağlam malzeme kalitesi ile de göz dolduruyor.

Piston ve Hybrid gibi kulaklık modellerinin yanı sıra bir de sportif bir bluetooth kulaklık üreten Xiaomi, bu alanda da kendi şıklığı ve kalitesini gösteriyor.

Yine Xiaomi’nin ilginç bir ürünü olan CooWoo adlı araç içi şarj aleti kiti olan bu ürün, hem USB üzerinden araç içi şarjı sağlarken aynı zamanda üzerindeki bluetooth kulaklığı ile araç içerisinde telefon görüşmenizi eller serbest olarak yapabilmenize olanak tanıyor.

Aksiyon kamerası dünyasına Yi model adıyla çoktan girmiş olan Xiaomi, 4K görüntü desteği sunan modeliyle GoPro’ya rakip olmaya devam ediyor. GoPro ürünlerine göre çok daha uygun fiyatıyla dikkat çeken Yi 2, 40m’ye kadar da su geçirmezlik özelliğine sahip.

Bu ufacık ürüne dahi girmiş olan Xiaomi, MiKey adını verdiği akıllı tuş ile 3.5mm jack girişi üzerinden istediğiniz bir kısayol atamasını kullanabilmenizi sağlıyor.

Philips’in Hue modeli ile bir anda popülerleşen akıllı led ampul ürününe bile sahip olan Xiaomi, Yeelight adını verdiği ürünü ile akıllı telefonunuzdan rahatlıkla kontrol edebileceğiniz bir ışıklandırma desteği sunuyor.

Eğer yukarıda örneğini verdiğimiz araç içi seti hoşunuza gitmediyse daha iyi bir çözümümüz var. Araç şarjı bölümünden telefonunuzu şarj ederken aynı zamanda radyo frekansı yayabilen Xiaomi ROIDMI, telefonunuzdaki uygulama üzerinden telefondaki dilediğiniz şarkıyı aracınızda FM radyo aracılığıyla dinleyebilmenizi sağlıyor.

Evet, yanlış duymadınız. Bir termos dahi üreten Xiaomi, maalesef bu üründe akıllı yaparak ayarlanabilir sıcaklık vb bir detay yerine düz sağlam ve sağlıksız olmayan bir plastik materyalden üreterek bildiğiniz Starbucks termosunun Xiaomi versiyonunu üretmiş.

Akıllı ev sistemlerine dahi giren Xiaomi, ısı takibi, kapı ve pencere dedektörü, hareket sensörü, IP güvenlik kamerası gibi ürünlere dahi sahip.

Tam sporcular ve yanında fazla eşya taşıyan ve şık bir çanta isteyenler için üretilmiş crossbody çanta ile hem şık, hem kaliteli hem de sportif bir çanta sahip olmanıza olanak tanıyor.

“Yok artık!” demenize gerek yok. Xiaomi bu. İşte Xiaomi’den bildiğiniz bir sivrisinek kovucu cihaz. Yaz aylarının favorisi olacak.

Bildiğiniz akım korumalı prizlerden malzeme kalitesi olarak çok daha iyi konumdaki Xiaomi Power Strip, üzerindeki ekstra 3 USB çıkışı ile USB üzerinden şarj sağlarken, aynı zamanda 3 adet prizi de evrensel şekilde tüm priz tiplerini desteklemesiyle dikkat çekiyor. Özellikle seyahatte yanınıza almanız oldukça mantıklı olacaktır.

USB üzerinden bilgisayarınıza takabileceğiniz bir sinyal güçlendirici olan bu cihaz, USB üzerinden takıp çalıştırılabilir bir şekilde kopma ve düşük sinyal durumlarını lehinize çevirerek daha iyi ve daha canlı bir kablosuz internet deneyimini sizlere sunuyor.

Xiaomi Mi akıllı ev ürünleri konseptinde geliştirilen bitki takip sensörü sayesinde saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerin nem, sıcaklık, ısı ve besin değerlerini akıllı telefonunuzdan takip edebilirsiniz.

Bildiğiniz şekilde basitçe USB bağlantısı üzerinden LED aydınlatma sağlayan Mi LED 2, gerek bilgisayarınızın USB portundan gerekse powerbank üzerinden gece çalışma ve okuma durumlarında size fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Xiaomi Mi Portable WiFi Access Point USB Adaptör ile internete bağlı herhangi bir bilgisayar üzerinden ayrı bir kablosuz ağ oluşturabilirsiniz.

Xiaomi’nin giyim alanına dahi giriş yaptığı bu eldiven, 6 parmak ile karda kışta eldiven ile telefon ve tablet başta olmak üzere dokunmatik ekrana sahip yüzeyleri kullanabilmenizi sağlıyor.

Aslına bakarsanız bir atkı ne kadar ilginç olabilir ki? Ancak üretici Xiaomi ve atkının da bildiğimiz düz bir atkı olduğunu düşününce şahsen fazlasıyla ilginç buldum diyebilirim.

Özellikle ülkemizdeki çeşmeden içtiğimiz suların çoğunda ya da satın aldığımız sularda dahi bir kalite konusunda çelişki bulunuyor. Bu noktada içtiğiniz suyun kalitesini ölçebileceğiniz Xiaomi Mi TDS ile kendiniz bizzat test ederek en kaliteli markadan su satın alabilirsiniz.

Biraz daha zorlasa akü olacak olan 20.000mAh powerbank ile günlerce telefonunuzun ya da herhangi bir ürününüzün şarj durumunu düşünmenize gerek kalmayacak.

Hem şık yapısı hem de güçlü sesiyle dikkat çeken Xiaomi Mi hoparlör ile uzun süreli kablosuz müzik keyfi yaşayabilirsiniz.

Bonus tadında sunabileceğimiz bir telefon olan Xiaomi Mi 5s, amiral gemi telefonlarına taş çıkartabilecekken muhteşem bir fiyat/performans oranıyla dikkatlerden kaçmıyor. Zaten oldukça popüler olan Mi5’in daha da güçlenmiş hali olan Mi5s, iki amiral gemi seviyesindeki telefon fiyatına bir tane ve daha iyi bir telefon sunabiliyor.

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