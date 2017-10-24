Michael Bay, Dora The Explorer'ı Sinemaya Uyarlıyor

Aksiyon filmleri ile gündeme gelen Michael Bay, Nickelodeon'da çocuklar için yayınlanan Dora The Explorer'ın yönetmeni olacak.

Nickelodeon’un sevilen çizgi dizileri arasında yer alan Dora The Explorer, sinemalara uyarlanıyor. Filmin konusu ve nasıl olacağı hakkında pek bir bilgi yayınlamamış olmasına rağmen yönetmen seçimi herkesin kafasını karıştırdı. Daha önce Transformers, Bad Boys, Armageddon gibi adını sayamayacağım sayısız aksiyon filminin yönetmeni olan Michael Bay, 7 yaşındaki bir kızla bir maymunun hikayesini anlatan Dora The Explorer’da yönetmenlik yapacak.

Muppets ve Neighbors gibi filmlerin yazarlığını yapmış Nick Stoller tarafından yazılan Dora, Nickelodeon kanalında 172 bölüm yayınlandıktan sonra 2014’te yayın hayatına veda etmişti. Dizide Dora isimli 7 yaşındaki kız ve Boots isimli bir maymunun maceraları yer alıyor. Swiper adında canavar bir tilkiyle mücadele eden ikili, Michael Bay’in yönetmenliği altında hangi zorluklara göğüs gerecek merak ediyoruz. Sonuçta adam filmlerinde gezegenleri birbirine çarpıştırıp, göktaşıyla yanlamak gibi çılgınca fikirlerle gelebiliyor.

Paramount gibi büyük bir stüdyonun ellerinden çıkacak filmin 2019’da vizyona girmesi bekleniyor. Filmin hangi yaş kitlesine hitap edeceğini ilerleyen güncelerde göreceğiz.

2012’de Dora filmi için sahte bir fragman çekilmişti. Silahlar, kavgalar, mücadeleleri ile akıllarda kalan fragman, oyunculukları ve grafikleri ile “n'olur filmini yapmayın” dedirtecek türden. Umarım Paramount ve Michael Bay’den benzer bir yapım görmeyiz.