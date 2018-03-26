Ders notları çok da iyi olmayan öğrencilerin en büyük avuntusu, tarihin en büyük dehası olan Einstein'ın lise notlarının kötü olduğu yönündeki söylentilerdi. Fakat Nobel Ödülleri'nin paylaştığı fotoğraf, tüm söylentileri yok ediyor.

Einstein’ın iyi bir öğrenci olamadığını, hatta lisede matematik bilgisinin dersten kalmasına neden olacak kadar kötü olduğunu hepimiz duymuşuzdur. Peki bu söylentiler ne kadar gerçek? Tarihin en büyük dehası gerçekten de lise matematiğini anlamakta güçlük çekiyor muydu?

Nobel Ödülleri resmi Facebook sayfası, Einstein’in lisede matematik konusunda kötü olduğuna dair söylentileri tamamen ortadan kaldıracak bir fotoğraf yayınladı. Einstein’ın 1896 yılında almış olduğu lise karnesini gösteren fotoğraf, adı ‘deha’ ile eş anlamlı kabul edilen Albert Einstein’ın lisede de matematikte gayet başarılı olduğunu gösteriyor.

Fotoğrafın açıklamasında, ‘’Konu hakkındaki yaygın iddiaların aksine, Albert Einstein'ın lise matematiği gayet iyiydi. Fotoğraftaki sertifika, Einstein'a 17 yaşındayken verildi. İsviçre'nin Aarau kentindeki Cantonal Lisesi'ne ait bir "yetişkinlik belgesi".

Bu belgede 6 puan en yüksek puana karşılık geliyor, 1 ise en düşük puan. Fotoğraf, Einstein'ın notlarını aldığı 3 Ekim 1896 tarihinde çekildi.’’ yazarken, Albert Einstein’in karne notları ise şu şekilde:

Alman Dili ve Edebiyatı: 5

Fransız Dili ve Edebiyatı: 3

İngiliz Dili ve Edebiyatı: -

İtalyan Dili ve Edebiyatı: 5

Tarih: 6

Coğrafya: 4

Cebir: 6

Geometri (planimetri, trigonometri, stereometri ve analitik geometri): 6

Tanımlayıcı geometri: 6

Fizik: 6

Kimya: 5

Doğa Tarihi: 5

Çizimde: 4 *

Teknik çizimde: 4 *

* Bu notlar için, yıl boyu gösterilen performans dikkate alınmıştır.