Tekerlekli sandalye sporları, engellerin sadece fiziksel olmadığını aynı zamanda mühendislik ve tasarım yoluyla nasıl aşılabileceğini gösteren heyecan verici bir alan. Bu sporlarda kullanılan tekerlekli sandalyelerin tekerleklerinin eğimli olmasının sebebini hiç merak etmiş miydiniz?

Basketboldan tenise pek çok spor dalında performans gösteren sporcuların, eğimli tekerlek kullanmalarının tabii ki çok önemli sebepleri var.

Sıradan bir detay gibi görünse de “kamber” adı verilen açıyla tasarlanan bu sandalyeler, sporculara ne gibi avantajlar sağlar ve tekerlekli sandalyenin hareketini nasıl etkiler?

Kamber açısının birden çok avantajı var.

Tekerlekli sandalyenin daha küçük bir yarıçapta dönmesini sağlar ve böylelikle sporcular sıkı dönüşler yaparak rakiplerine daha kolay manevra yapıp geçmelerini kolaylaştırırlar.

Eğimli tekerlekler aynı zamanda tekerlekli sandalyenin yanal devrilmeye karşı daha dirençli olmasını sağlar. Bu, özellikle basketbol veya tenis gibi hızlı ve ani yön değişiklikleri gerektiren sporlarda büyük avantaj sunar.

Bir diğer faydası ise tekerleklerin yere daha geniş bir alanla temas etmesi. Bu sayede sporcu, tekerlekli sandalyenin itme sırasında daha fazla kavrama sağlamasıyla daha hızlı ve ivmeli şekilde hareket eder.

Tekerleklerin eğimi spora göre de değişiklik gösterebilir.

Yüksek derece kamber, tekerlekli sandalyeyi daha dengeli hâle getirirken düşük kamber daha iyi hız ve düz çizgi performansı sunar. Sporcular da genellikle disiplinlerine en uygun açıyı seçer.

Örneğin tekerlekli sandalye basketbolu, yüksek manevra kabiliyeti ve stabilite gerektirdiği için genellikle yüksek kamber tercih edilir.

Tekerlekli sandalye yarışında ise hızın çok daha kritik olmasından kaynaklı kamber daha azdır. Bu sayede tekerlekler daha düz bir hat üzerinde ilerler ve hız maksimize edilir.

Sporcular genellikle 15 dereceye kadar eğim kullanırken bazı tekerlekli sandalyeler 3 derece eğimdedir ve bunlar evde kullanım için tercih edilir.

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