Yerli teknoloji firması General Mobile'ın iki yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirket, bu akıllı telefonlarla yeni bir seri başlatacak gibi görünüyor.

Yerli teknoloji üreticisi General Mobile, uzun zamandır devam eden sessizliğini çok yakında bozacak gibi görünüyor. Zira şirketin iki yeni akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Eğer iddialar doğru ise General Mobile'ın yeni akıllı telefonları, şirket için de yeni bir dönem başlatacak.

General Mobile'ın tespit edilen yeni akıllı telefonları, "G318" ve "GM518" olarak kodlanıyor. Ancak bu cihazların teknik özellikleri ve çıkış tarihleri açısından hiçbir bilgi bulunmuyor. İddialara göre bu akıllı telefonlar, "GM Era 30" ve "GM Era 50" olarak isimlendirilecek. Şirket, daha önce "Era" serisi akıllı telefon duyurusu gerçekleştirmemişti.

Her ikisi de uygun fiyatlı model olabilir

General Mobile, genel olarak uygun fiyatlı orta segment telefonlarla karşımıza çıkıyor. Hâl böyle olunca Era serisinin de aynı segmentte olması bekleniyor. Ancak şirket, belki de bir sürpriz üzerinde çalışmalarını sürdürüyordur. Ancak konuyla ilgili en ufak bir açıklama olmadığını söyleyelim.

General Mobile'ın üzerinde çalıştığı yeni telefonlarla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.