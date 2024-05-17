Saksıların Altında Bulunan Bu Küçük Delikler Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?

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Evinde, bahçesinde çiçek yetiştirmeyi sevenlerin belki de kafasına takılan bir şeydir saksıların altında neden delik olduğu. Çoğu zaman çiçeği sularken deliğin altından su taşıyor, bu da oldukça sinir bozucu olabiliyor.

Bu durum da insana “Çiçek yetiştirmek için saksıda bu deliklere gerek var mı?” sorusunu akla getiriyor.

Öncelikle şunu sormalıyız, “Altı delik olmayan saksıda çiçek yetişir mi?” Muhtemelen bu mümkün görünmüyor, peki o deliklerin asıl işlevi ne olabilir?

Bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için bu deliklere ihtiyaç var.

saksı

Saksıdaki bu delikler, suyun drenajını sağlayarak köklerin aşırı sulama sonucu zarar görmesini engelliyor. Ayrıca, topraktaki nemin dengelenmesini ve bitki köklerinin oksijen almasını sağlayarak sağlıklı bir ortam oluşturuyorlar.

Tabii ki saksının altındaki deliklerin boyutu ve sayısı da büyük önem taşıyor. Saksı boyutuna ve bitkinin ihtiyaçlarına göre bu belirlenmeli. Mesela küçük saksılarda bir veya iki delik yeterli olabilirken büyük saksılarda daha fazla delik açılması gerekebiliyor.

Deliklerin çok küçük olması suyun geçişini engellerken çok büyük olması da toprağın saksıdan dışarı çıkmasına neden olabilir.

saksı

Bu nedenle deliklerin, uygun boyutlarda olması önem arz ediyor. Bu deliklerin işlevi bununla sınırlı kaldı sanmayın, dış mekânda yetiştirilen bitkiler için de büyük önem taşıyorlar. Yağmur yağdığında, bu delikler sayesinde suyun drenajı sağlanarak toprak nemini koruyor ve kök çürümeleri önleniyor.

Tabii ki her bitki için delikli saksıların uygun olmadığını belirtmekte de fayda var.

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