Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli iki firmanın Türkiye'de otomobil fabrikası kurabileceğini açıkladı. Aslında iki firma daha masada ancak görüşmeler henüz erken aşamada.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan gündeme ilişkin önemli bir açıklama geldi. Bloomberg'e konuşan Kacır, Çinli otomobil devleri BYD ile Chery'nin Türkiye'ye yatırım yapabileceğini söyledi. Bakar Kacır'ın açıklamasına göre görüşmelerde anlamlı ilerlemeler sağlanmış durumda.

Çinli markaların özellikle de Avrupa'da büyümek istediklerini söyleyen Mehmet Fatih Kacır'a göre Türkiye'nin Gümrük Birliği üyesi olması, ülkemizin şansını artırıyor. Ancak şirketlerin farklı ülkelerle de görüştüklerini aktaran Bakan Kacır, genel değerlendirmeler yapılacağını söyledi.

Dahası da var!

Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamasına göre BYD ile Chery ile yapılan görüşmeler ileri düzeyde. Ancak hükûmet, iki firma ile daha görüşme hâlinde. Bunlardan birisi MG, diğeri ise Great Wall Motor. Ancak anladığımız kadarıyla bu iki firma ile yapılan görüşmeler henüz erken aşamada. Bu arada; Chery'nin İspanya'da üretim tesisi kuracağını açıkladığını söyleyelim. Ancak Bakan Kacır, bunu Türkiye'nin alternatifi olarak görmüyor.

Hangi ülke menşeili olursa olsun Türkiye'de otomobil fabrikası açılması önemli bir gelişme. Bu tür yatırımlar, büyük istihdamların yanı sıra ülkemizdeki sıfır otomobil pazarı için de sevindirici. Bugün Fiat ve Renault gibi markalar nasıl daha ulaşılabilir araçlar sunabiliyorlarsa benzer bir durum, Türkiye'ye fabrika açacak diğer firmalar için de yaşanacaktır. Ancak bunların gerçekleşmesi için yatırımların kesinlik kazanması şart.