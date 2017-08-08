Aleyna Tilki'nin Son Şarkısı Sen Olsan Bari Çalıntı mı?

Son gelen yorumlar, Aleyna Tilki’nin piyasaları sallayan şarkısının Ed Sheeran’ın Shape of You’nun neredeyse birebir çakması olduğu yönünde.

Aleyna Tilki’nin son şarkısı Sen Olsan Bari, son bir haftadır yeni bir olayla gündemde kalmaya devam ediyor. 3 günde 15 milyon civarında izlenme rakamlarına ulaşan ve kendisine YouTube’un trendlerinde yer bulan klibin önce taklit olduğu, sonrasında da pedofili ögeler taşıdığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Son Şarkısıyla Dünyada İlk 10’a Giren Aleyna Tilki'nin Klibi Ağır Taklit Çıktı!

Bu sefer şarkıya odaklanan müzikle ilgilenen bir YouTuber, melodinin Ed Sheeran’ın popüler şarkısı Shape of You ile neredeyse birebir örtüştüğünü iddia ettiği bir video yayınladı. Önce ritim sonra da melodiyi kıyaslayan YouTuber, iki şarkıcının da şarkıya aynı anda giriş yaptığını net şekilde ortaya koyuyor.

Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilir, eğer isterseniz videonun alt kısmında yer alan anketimize de katılabilirsiniz.