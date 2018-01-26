Dünyanın en köklü girişimlerinden birisi olan Alibaba’nin kurucusu Jack Ma, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında verdiği bir röportajda, yapay zekanın gelecekte büyük bir tehdit olacağına dair fikirlerini açıkladı. Kendisine göre pek çok iş alanı yok olacak.

26 Ocak itibariyle son gününü geride bıraktığımız, her yıl Isviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda dünyanın en büyük firmalarının tepe isimleri soruları yanıtlamaya devam etti.

Girişimcilik dendiğinde akla ilk gelen devlerden birisi olan Alibaba, zamanında sayısız kez okuldan ve işten atılmış olan Jack Ma’nın ortaya koyduğu bir fikirdi. Kendisi, milyar dolarlık bir şirketi dünyanın neredeyse bütün köşesine hizmet verecek bir hale getirdi. Alibaba, günümüzde Google ve Facebook gibi yapay zeka alanına önemli yatırımlar yapan Asya merkezli bir dev halinde.

Jack Ma, global pazarda faaliyet gösteren endüstri liderlerinin birbirlerine nadiren dürüst davrandıkları yer olan Davos’ta, içinde bulunduğumuz sorunları değerlendirdi. Ma, teknolojinin büyük etkilerinden yola çıkarak dönüşümün getirdiği yıkıcı etkilerden bahsederken başını salladı ve şu sözleri dile getirdi:

“Teknoloji nedeniyle büyük dönüşümler yaşayan bir dünyada olduğumuz için çok şanslıyız. Yeni yapay zeka teknolojileri çok sayıda insanı başarıya taşıyacak, ilginç bir gelişim sürecine sahne olacak. Ancak dürüstçe söylemek gerekirse, her teknoloji beraberinde sosyal problemleri de getirecektir. Teknolojik olan her devrim insanları birbirine düşürecek, çünkü hepsi dünyayı daha da dengesiz kılıyor.”

Jack Ma, daha iyi bir dünya için kadınların iş dünyasında daha çok yer almaları gerektiğini belirtiyor. Bunu yaparken de Alibaba’nın üst düzey yöneticilerinin %37’sinin kadınlardan oluştuğunu vurguluyor. Kadınların mutlak başarının mimarı olduklarını söylüyor.

“Başarılı olmak için yüksek EQ’ya (duygusal zekaya) sahip olmalısınız. Başarınızı sürekli hale getirmek, kaybolmamak için de yüksek IQ’nuz bulunmalı. Fakat saygı duyulan olmak için yüksek LQ’ya, yani sevginin IQ’suna sahip olmalısınız.”

Jack Ma, gençlik yıllarında eğitim desteğinin eksikliğine rağmen bugün dünyanın en başarılı iş insanlarından birisi. O nedenle sözlerinde, başarısızlığa defalarca kez meydan okuyan bir adamın izlerini görmek mümkün.

“Hatalarınızdan ders alın, onlardan bir şeyler öğrenmeye bakın. Hatalarımızı başkalarıyla paylaşmalıyız. Düşüncem şu ki başarılı olmak, diğer insanların hatalarından da ders çıkartmaya, diğer insanların başarı hikayelerinden bir şeyler öğrenmeye dayanır.”

Jack Ma ufuk açıcı bu sözlerinin ardından insanlığı bekleyen tehlikelere ilişkin değerlendirmede bulundu:

"Küreselleşme verdiği his, giderek artan bir acıdır ve bu durdurulamaz. Bir ticaret savaşı başlatmak kolaydır, fakat ticaret savaşını durdurmak çok zordur. Korkuyorum ve endişe duyuyorum."

"Yapay zekalar ve büyük veriler, insana yönelik bir tehdittir. Teknoloji her zaman insanları etkisiz hale getiren şeyler yapmamalıdır. Bilgisayarlar her zaman sizden daha akıllı olacaklardır: Onlar unutmazlar ve asla kızamazalar. Ancak bilgisayarlar asla bilge bir insan olamazlar. Yapay zekalar ve robotlar pek çok çalışma alanının sonunu getirecek. Bu konuda umut verici olan tek şey, gelecekte makineler tarafından kontrol edilecek hizmet endüstrisi gelişmeleri olacaktır.”

“Google, Facebook, Amazon ve Alibaba olarak bu yüzyılın en şanslı şirketleriyiz. Bu nedenle iyi şeyler yapmak ve iyi kalpli olmak gibi sorumluluklarımız var. Yaptığınız her şeyin iyi bir gelecek için olduğundan emin olun.”