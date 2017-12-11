Altın Küre Ödülü Adaylarının Tam Listesi Açıklandı

75. yıllık Altın Küre Ödülleri adayları Pazartesi günü NBC’nin ‘Today’ adlı sabah programında, Beverly Hilton Oteli’nden duyuruldu.

Guillermo del Toro’nun ‘The Shape of Water’, Steven Spielberg’in ‘The Post’ ve Martin McDonagh’ın ‘Three Billboards Outside Ebbing, Misssouri’ adlı yapımları sinema dalında aday gösterildiler. TV alanında HBO’nin ‘Big Little Lies’ adlı programı altı kez adaylığa gösterilirken, FX’in ‘Feud: Bette and Joan’ adlı programı ise dört kez gösterildi. Bunun yanında ‘Fargo’, ‘The Handmaid’s Tale’ ve ‘This Is Us’ programlarının hepsi de üç adaylık aldılar.

Sunucular Alfre Woodard, Garrett Hedlund, Kristen Bell ve Sharon Stone’la birlikte Golden Globe elçisi Simone Garcia Johnson, Hollywood Foreign Press Association başkanı Meher Tatna ve Dick Clark Productions televizyonunun yetkili başkan yardımcısı Barry Adelman’ da adayların açıklanması esnasında etkinlikte yer aldılar.

Seth Meyers 7 Haziran 2018 yılında düzenlenecek olan töreni aynı yerden sunacak. Altın Küre ödül töreni NBC’de saat 15:00’te yayınlanacak.

Yerli ve uluslararası alanda film ve televizyon dallarındaki Altın Küre şeref ödülleri Dick Clark Productions’ın Hollywood Foreign Press Association iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

2018 Altın Küre adaylarının tam listesi şöyle:

En İyi Film – Drama:

“Call Me by Your Name”

“Dunkirk”

“The Post”

“The Shape of Water”

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

En İyi Film – Komedi ya da Müzikal:



“The Disaster Artist”

“Get Out”

“The Greatest Showman”

“I, Tonya”

“Lady Bird”

Film Alanında En İyi Erkek Oyuncu Performansı – Drama:

Timothée Chalamet, “Call Me by Your Name”

Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”

Tom Hanks, “The Post”

Gary Oldman, “Darkest Hour”

Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esq.”

Film Alanında En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Drama:

Jessica Chastain, “Molly’s Game”

Sally Hawkins, “The Shape of Water”

Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Meryl Streep, “The Post”

Michelle Williams, “All the Money in the World”

Film Alanında En İyi Erkek Oyuncu Performansı – Müzikal Ya da Komedi:

Steve Carell, “Battle of the Sexes”

Ansel Elgort, “Baby Driver”

James Franco, “The Disaster Artist”

Hugh Jackman, “The Greatest Showman”

Daniel Kaluuya, “Get Out”

Film Alanında En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Müzikal Ya da Komedi:

Judi Dench, “Victoria & Abdul”

Helen Mirren, “The Leisure Seeker”

Margot Robbie, “I, Tonya”

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Emma Stone, “Battle of the Sexes”

Film Alanında En İyi Erkek Yardımcı Rol Oyuncusu:

Willem Dafoe, “The Florida Project”

Armie Hammer, “Call Me by Your Name”

Richard Jenkins, “The Shape of Water”

Christopher Plummer, “All the Money in the World”

Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Film Alanında En İyi Kadın Yardımcı Rol Oyuncusu

Mary J. Blige, “Mudbound”

Hong Chau, “Downsizing”

Allison Janney, “I, Tonya”

Laurie Metcalf, “Lady Bird”

Octavia Spencer, “The Shape of Water”



En İyi Animasyon Filmi:

“The Boss Baby”

“The Breadwinner”

“Coco”

“Ferdinand”

“Loving Vincent”

En İyi Yönetmen – Sinema:

Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Christopher Nolan, “Dunkirk”

Ridley Scott, “All The Money in the World”

Steven Spielberg, “The Post”



En İyi Senaryo – Sinema:

Guillermo Del Toro, Vanessa Taylor, “The Shape of Water”

Greta Gerwig, “Lady Bird”

Liz Hannah, Josh Singer, “The Post”

Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Aaron Sorkin, “Molly’s Game”

En İyi Film Şarkısı – Sinema:

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

“The Shape of Water”

“Phantom Thread”

“The Post”

“Dunkirk”

En İyi Orijinal Şarkı – Sinema

“Home,” Ferdinand

“Mighty River,” Mudbound

“Remember Me,” Coco

“The Star,” The Star

“This Is Me,” The Greatest Showman

En İyi Film – Yabancı Dilde

“A Fantastic Woman”

“First They Killed My Father”

“In the Fade”

“Loveless”

“The Square”

En İyi Televizyon Dizisi – Drama:

“The Crown”

“Game of Thrones”

“The Handmaid’s Tale”

“Stranger Things”

“This is Us”

En İyi Televizyon Dizisi – Komedi:

“Black-ish”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Master of None”

“SMILF”

“Will & Grace”

Televizyon Dizilerindeki En İyi Erkek Oyuncu Performansı – Drama:

Jason Bateman, “Ozark”

Sterling K. Brown, “This is Us”

Freddie Highmore, “The Good Doctor”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Liev Schreiber, “Ray Donovan”

Televizyon Dizilerindeki En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Drama:

Caitriona Balfe, “Outlander”

Claire Foy, “The Crown”

Maggie Gyllenhaal, “The Deuce”

Katherine Langford, “13 Reasons Why”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Televizyon Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Performansı – Müzikal Ya da Komedi:

Anthony Anderson, “Black-ish”

Aziz Ansari, “Master of None”

Kevin Bacon, “I Love Dick”

William H. Macy, “Shameless”

Eric McCormack, “Will and Grace”

Televizyon Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Müzikal Ya da Komedi:

Pamela Adlon, “Better Things”

Alison Brie, “Glow”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Issa Rae, “Insecure”

Frankie Shaw, “SMILF”

Televizyon İçin Yapılmış En İyi Televizyon Dizisi Ya da Filmi:

“Big Little Lies”

“Fargo”

“Feud: Bette and Joan”

“The Sinner”

“Top of the Lake: China Girl”

Televizyon İçin Yapılmış Dizi Ya da Filmde En İyi Performans Gösteren Erkek Oyuncu:

Robert De Niro, “The Wizard of Lies”

Jude Law, “The Young Pope”

Kyle MacLachlan, “Twin Peaks”

Ewan McGregor, “Fargo”

Geoffrey Rush, “Genius”

Televizyon İçin Yapılmış Dizi Ya da Filmde En İyi Performans Gösteren Kadın Oyuncu:

Jessica Biel, “The Sinner”

Nicole Kidman, “Big Little Lies”

Jessica Lange, “Feud: Bette and Joan”

Susan Sarandon, “Feud: Bette and Joan”

Reese Witherspoon, “Big Little Lies”

Televizyon İçin Yapılmış Dizi, Sınırlı Dizi Ya da Filmde Sergilenen En İyi Yardımcı Rol Erkek Oyuncu:

David Harbour, “Stranger Things”

Alfred Molina, “Feud”

Christian Slater, “Mr. Robot”

Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

David Thewlis, “Fargo”

Televizyon İçin Yapılmış Dizi, Sınırlı Dizi Ya da Filmde Sergilenen En İyi Yardımcı Rol Kadın Oyuncu:



Laura Dern, “Big Little Lies”

Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale”

Chrissy Metz, “This is Us”

Michelle Pfeiffer, “The Wizard of Lies”

Shailene Woodley, “Big Little Lies”