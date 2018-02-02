Alzheimer’ı Erken Teşhis Etmek İçin Kan Testi Geliştirildi

Bilim insanları, Alzheimer hastalığının başlangıcını tahmin etmek için küçük bir kan damlasının yeterli olduğu yeni bir test geliştirdi.

Halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer hastalığı, bilmeyenler için hafızayı etkileyen ve ilk olarak yakın geçmişin unutulmasına neden olan bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Alzheimer ilk olarak unutkanlıkla başlar ve genellikle yaşı ilerlemiş kişilerde görülse de sadece yaşlılara özel bir hastalık değildir. Bu yüzden de erken tedavi olmazsa kişi bir noktadan sonra önlenemez şekilde hafızasını kaybetmeye başlar

Hastalığı tamamen iyileştiren bir tedavi olmasa da, ilerleyişini yavaşlatan bir çok tedavi mevcut. Bu nedenle Alzheimer hastalığının erken teşhisi oldukça önemli. Erken teşhisi oldukça kolaylaştıracak olan kan testi, genel olarak Alzheimerın ana etkilerinden biri olduğu düşünülen amiloid beta birikintilerini saptamaya çalışıyor. Şimdiye kadar 373 Avustralyalı ve Japon hasta üzerinde yapılan deneylerde, %90 başarıyla amiloid beta birikintilerini saptamayı başardı.

Bilim insanları, henüz Alzheimerın başlangıç ve gelişme dönemlerinde vücutta ne gibi değişiklikler olduğunu çözememiş olsa da, amiloid beta ve tau proteinlerinin daha çok salgılandığını fark ettiler. Alzheimer hastalığından kaynaklanan hafıza kayıpları yaşanmadan 30 yıl önce bu proteinler salgılanmaya başlıyor.

Bu durumda testin yaygınlaşmasıyla 30 yıl önceden Alzheimer hastalığının teşhisi mümkün olacak. Bu kadar erken teşhis beraberinde yeni tedavi yöntemlerini de getirecek, belki de ilerleyen yıllarda Alzheimer “grip” gibi basit bir hastalık haline gelecek.