Amazon’dan Yeni Alışveriş Sistemi: Önce Dene, Sonra Ödersin

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon, müşterilerinin giyim ürünlerini denedikten sonra satın almalarını sağlayacak yeni hizmetini başlatmaya hazırlanıyor.

Prime Wardrobe adında yeni bir sisteme geçiş yapmayı hedefleyen Amazon, müşterilerinin giyim ürünlerini denedikten sonra ücret ödemelerini sağlayacak.

Yapılan açıklamaya göre müşteriler giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinden en az üç ürünü seçecekler. Ürünlerin kargoyla teslim edilmesinin ardından müşterilere 7 günlük deneme süresi verilecek. Müşteriler, bu süre içerisinde beğenmedikleri ürünleri iade edip yalnızca almak istedikleri ürünü / ürünleri satın alacaklar.

Hizmet kapsamında 100 milyondan fazla ürünün olacağı sistemde kullanıcılar, Calvin Klein, Hugo Boss, Lacoste, Adidas ve Levi's gibi dünyaca ünlü markaları deneyip daha sonra satıl alabilecekler. Siparişlerden 3 veya 4’ünü satın alacak kullanıcılar %10, 5 daha fazla ürünü satın alacaklar ise %20’lik indirim fırsatından yararlanacaklar. Yakında hizmete sunulacak bu sistemden Amazon Prime üyeleri yararlanabilecekler.

Uzmanlara göre Amazon, bu hamlesiyle geçtiğimiz günlerde ülkenin en büyük gıda perakendecilerinden Whole Foods'u 13,7 milyar dolara satın aldıktan sonra giyim sektöründe de istediği pazar payına ulaşmayı hedefliyor.