Bildiğiniz üzere en değerli kripto para olan Bitcoin’in ticareti anonim olarak yürütülüyor. Bu nedenle devletler, Bitcoin ticaretinde hala söz sahibi olamıyorlar. Fakat bir perakende devi olan Amazon, Bitcoin’in yapısına ters olacak bir şekilde, her yatırımcının kimliği açık edecek patent aldı.

Teknoloji ile ilişkili olsun ya da olmasın, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yeni kripto paralarla ve Blok Zinciri ile ilgilenen her şirket, anlaşılabilir şekilde aldatmacalarla dolup taşan kripto para dünyasında, bu aldatmacalara ortak olmak istemiyor.

Amazon, dünya ticaretinin önemli bir sembolü olarak perakende işine devam ediyor, ancak günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden de birisi konumunda. Bu da onu her türlü yeni teknolojiye hızlı bir şekilde uyum sağlama, o teknolojileri geliştirme imkanına kavuşturuyor. Blok Zinciri ve kripto paralar da bunlardan birisi.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Amazon'un 2014'te başvurusunu yaptığı, Blok Zinciri ile ilgili bir patentini yayınladı. Normalde şirketin Blok Zinciri teknolojilerini güvenli teslimat, müşteri bilgilerini gizlemek gibi alanlarda kullanması bekleniyordu. Fakat Amazon bunun gibi kendine has alanlar yerine, kripto para yatırımcılarının anonim kimliklerini ortaya çıkartacak bir yol buldu.

Bildiğiniz üzere Blok Zinciri’nde kripto para ticaretinin en önemli özelliklerinden birisi anonim şekilde kalabilmektir. Pek çok yatırımcı, anonimliğe güvenir. Ancak Amazon bu durumu ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü resmi kurumlar, kripto ticareti yapan her insanın kimliğini bilmek istiyorlar. Burada kripto para ticareti yapanlardan kasıt, borsa sitelerine üye olarak üç-beş kuruşlık yatırımlar yapanlar değil. Madencilik yapan ya da milyonlarca dolarlık parayı döndüren kişiler.

Peki Amazon neden kimlikleri ortaya çıkartmak istiyor? Çok basit: Elindeki bilgileri resmi kurumlara -ya da başka şirketlere- satarak para kazanmak.

Patent, birden fazla kaynaktan gelen verileri birbirleriyle ilişkilendiren “akış verisi piyasası” adındaki yeniliği tanımlıyor. Bu patentin potansiyel uygulama alanı ise neredeyse sınırsız. Açıklaması ise tam olarak şöyle:

"Örneğin küresel çaptaki Bitcoin (ya da bir başka kripto para birimi) işlemleri, bilgi içeren bir veri akışıdır. Bu işlemler, ağdaki her katılımcı tarafından şeffaf bir şekilde görülebilirler. Yarıtımcılar, akıştaki çeşitli unsurları yararlı verilerle ilişkilendirmedikleri sürece, ham işlem verileri onlar için çok az anlam ifade eder.

Örneğin, Bitcoin kabul eden bir elektronik veya internet perakendecisi, verilen siparişin ödemesinin alındığı Bitcoin adresiyle ilişkilendirilebilecek bir fiziksel (açık) adrese sahip olacaktır. Perakendeciler, bu fiziki adres ile Bitcoin’in ödeme alındığı adresi işlem verilerinde birleştirebilirler.

Telekomünikasyon şirketleri, söz konusu birleşik veri akışına abone olabilirler ve işlemlerin IP (İnternet Protokolü) adreslerini de bu verilerin içine dahil ederler. Devlet kurumları, işlem katılımcılarını tanımlamaya yardımcı olmak için sisteme girebilirler ve vergilendirme işlemleri için anonim kimlik engeline takılmaktan kurtulurlar."

Amazon’un sistemi, kripto para dünyasına gelmesi muhtemel olan vergi uygulamalarının ve daha fazlasının kapısını aralayan eksiksiz bir sistemdir. Hükümetler, kripto para alışverişlerini ve ticaretini gerçek kimliklerle eşleştirebilmek için Amazon’dan hizmet satın alabilirler. Amazon, tamamen anonim olan bir ekosistemi gözlemlemek için daha iyisini yapamazdı.