Amazon’un piyasaya sürdüğü yapay zeka destekli sesli asistan Alexa’yı içinde barındıran Echo hoparlörleri, yüzlerce insanın evinde bir anda kendiliğinden gülmeye başladı. Sosyal medyaya taşınan olay fazlasıyla paylaşım alınca, Echo sisteminin hacklendiği ihtimali üzerinde duruldu. Amazon sorulara şu an yanıt vermiyor.

Gecenin bir vakti yatağınıza uzandınız ve günün yorgunluğunu tüm ağırlığıyla üzerinizde hissetmeye başladınız, bu ağırlık yavaş yavaş uykuya dönüştü ve gözlerinizi kapatıp tam uykuya dalmak üzereyken ciddi bir kahkaha sesi ile yataktan fırladınız. Yaşadığınız korkunun sebebi ise evinize aldığınız Amazon Echo hoparlöründeki sesli asistan Alexa’dan başkası değildi.



Alexa destekli akıllı ev hoparlörü Amazon Echo, geçen yıl piyasaya sürülmüştü

Bazı Echo kullanıcıları, Alexa’nın olmadık zamanlarda ve oldukça isteksiz şekilde ürkütücü kahkahalar attığı şikayetleriyle sosyal medyada paylaşım yapmaya başladılar. Yapay zekalar hakkında birbirlerinden korkunç hikayeler var, ancak Alexa’nınki bir hikaye değil. Yüzlerce insan yataklarından fırlayıp basit bir yazılım yüzünden uykularından oldu.

Hatta gelen haberlere göre Alexa, kullanıcılar evin ışıklarını kapatsalar dahi bir süre sonra tekrar açıyordu. Ardından kötü bir kahkaha atarak kendinde “kandırdım” oyunu oynuyordu. Bazı kullanıcılar, sabah alarmını kapatmasını istedikleri Alexa’nın bunu yapmayarak gene kahkaha attığını belirttiler.

"Alexa ben mutfaktayken rastgele gülmeye karar verdi. Korku içinde @SnootyJuicer ile birlikte dışarıya çıktık. Bir çocuğun arkamda güldüğünü zannetmiştim"

Amazon, konu hakkında basın kuruluşları tarafından yönlendirilen sorulara şu an için yanıt vermiyor. Gün geçtikçe daha fazla kullanıcı yersiz kahkahalarla korktuklarını bildirmeye devam ediyor.

Alexa’nın bu becerisi yeterince korkunç değilmiş gibi, yazılımın çekirdeğinde “bebek kahkahası” ya da “kabadayı kahkahası” gibi seçenekler de var. Gecenin bir vaktinde evinizin içinden gelen çocuk kahkahalarını bir düşünün, korkunç değil mi?