Steam'in Donanım Anketinde AMD Skandalı!

AMD'nin CPU pazar payı Nisan Ayı sonunda %43 artış gösterdi. Ancak bu sonuçlar gerçeği ne kadar yansıtıyor ?

AMD, ikinci jenerasyon Ryzen işlemcilerini geçen ay piyasaya sürdüğünü açıkladı. Ryzen 2000 serisi, daha iyi hesaplama yeteneği, güç verimliliği ve yüksek düzeyde oyun performansı sunarak fiyat, performans ürünü olduğunu açık bir şekilde belli etti. O halde bu denli bir artış kullanıcıları şaşırtmayacaktır. Peki ya işin aslı gerçekten öyle mi?

En son yapılan Steam Donanım Anketi'ne göre, AMD’nin CPU pazar payı sadece Nisan ayında bir önceki aya göre %11.15'ten %15.96'ya yükseldi. Bu da şirketin CPU pazarındaki birim payında neredeyse % 43’lük bir artış anlamına geliyor. Bu %43’lük büyüme tek bir ayda gelmemiş olsa da kullanıcılar bu büyümeye karşılık çok da olumlu geri dönüş alamadılar gibi duruyor.

Bu durumu Steam yetkilileri her ne kadar kabul etmeseler de, Steam donanım anketleri piyasayı tam anlamıyla yansıtamıyor.

Steam Donanım Anketi Neden Çuvalladı?

Jon Peddie ve Mercury Research gibi sağlam bir geçmişe sahip araştırma şirketleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda Steam donanım anketlerinden çok farklı bir tablo ortaya koymuştur. CPU ve GPU bazlı anket rakamlarına bakıldığında AMD’nin donanımsal yeterliliğinin daha düşük seviyelerde olduğu açık bir şekilde gözükmüştür. Hem de azımsanamayacak kadar büyük bir farkla... Örneğin, 2018'in ilk çeyreğinde Steam anketi, AMD’nin %10’luk CPU pazar payına sahipti ki bu da ilk çeyrek sonundaki değerlerin yarısına karşılık gelir.

Eşitsizliği açıklamak için sık sık dile getirilen bir diğer etmen ise, Steam kullanıcı tabanının sadece PC pazarının küçük bir alt kümesini temsil etmesidir. Her ne kadar bu araştırma yalnızca bilgisayar oyunları bazında olsa da, Steam donanım anketi, AMD donanımını önemli ölçüde yetersiz rapor etme probleminin yanı sıra , pek çok açıdan gerçekten büyük çelişkilere sahiptir. Bu konunun neden olduğu konusunda birçok teori ve spekülasyon ortaya atıldı, ancak bu olgu hiç bir zaman tam olarak açıklanmadı.

Nisan ayında gördüğümüz AMD için yapılan sıçrama, Steam'in büyük ve ani bir hisse kazancından ziyade, AMD işlemcilerini tespit etme kabiliyetindeki iyileşmenin bir sonucudur. Her ne kadar bu radikal bir değişiklik olarak algılansa da, Steam donanım anketinin daha güvenilir ve daha doğru sonuçlar paylaşmasını ümit ediyoruz. Çünkü CPU ve GPU bazlı yapılan açıklamaların neredeyse hiçbiri şu anda ciddiye alınamıyor.