AMD'nin Yeni İşlemcileri Nasıl Olacak?

AMD, Ryzen işlemci serisi ile büyük bir atağa geçmişti. Bu yükselişi devam ettirmekte kararlı olan teknoloji devi 2018 ve 2019 yıllarında fiyat performans işlemcileri ile karşımızda olabilir.

İşlemci sektöründe önemli bir yere sahip olan AMD önümüzdeki yıllarda taşınabilir bilgisayarlar için işlemci üretimini arttırmayı hedefliyor. Piyasada bulunan yeni nesil AMD işlemcili bilgisayarlar oldukça az. Eğer iddialar doğruysa AMD, yeni işlemcilerinde Zen mimarisini ve 12 nm üretim teknolojisini kullanacak. Uzun bir süre aynı işlemci soketini kullanmasını beklediğimiz AMD ayrıca ilerleyen yıllarda ZEN ve Vega mimarilerini birleştirebilir.

AMD'nin, Intel cephesi aksine, aynı işlemci soketini uzun süre kullanması oldukça şaşırtıcı. Tüketici dostu bir hareket sergiliyen AMD, bir çok kullanıcının gönlünü almış durumda. Ayrıca gereksiz anakart değişimlerinin önüne kapatan AMD, sistemlerin rahatlıkla yükseltilmesine olanak sağlıyor. Bir çok kullanıcı bu nedenlerle uzun süre AMD işlemciler kullanacak gibi gözüküyor.

Ekran kartı üretiminde benzer atılımları yapmasını beklediğimiz AMD tarafından ilerleyen yıllarda şaşırtıcı bir GPU tanıtılabilir. Sizce AMD, bu kullanıcı dostu atılımları ile tüketicilerin gönlünde taht kurmayı başardı mı?