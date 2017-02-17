AMD Ryzen 5 1600X Benchmark Sonuçları Sızdı

AMD'nin Ryzen mimarisi bu seneye çok iddialı geliyor. Ryzen, benchmark'larda Intel'in 6 çekirdeklilerinden daha hızlı görünüyor.

AMD’nin gelecek Ryzen 5 1600X isimli 6 çekirdek 12 thread’li işlemcisinin tek ve çift çekirdekli benchmark sonuçları sızdırıldı. Bu işlemci, firmanın en hızlı işlemcisi. 3.4 GHz temel hız ve 3.7 GHz’lik artırılmış hız seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda Black Edition olan işlemci, bu sayede yeni otomatik overclock (XFR) özelliğini de destekliyor.

Sentetik testler, gerçk hayatta yapılan testlerde çok farklı ve gerçeği daha az yansıtır olsa da, aşağıdaki sayılara bakalım.

Gördüğünüz gibi Ryzen 5 1600X, Core i7 6850K işlemcisini geçmiş ve Xeon E3 1230 v5 işlemcisine yakın bir performans sergilemiş. Bu test, tek çekirdekler üzerinde yapıldı ve bunun sonuçlarını gösteriyor. Bu sonuçlarda Turbo'nun aktif olduğunu ve işlemcinin XFR ile 3,7 GHz değerinin üstüne çıktığını da belirtelim. Ryzen 5 1600X bu çizelgeye göre Intel'in tüm taban hızındaki Broadwell-E yongalarını geçmiş durumda.

Yukarıda da çift çekirdekli performans skorlarını görüyorsunuz. AMD'nin Ryzen 5 1600X yongası, 8 çekirdekli Core i7 5960X'e yakın bir performans sergilerken, 6 çekirdekli i7 6850K'ya ise büyük bir fark atmış durumda. Aynı zamanda 6 çekirdekli diğer tüm Intel işlemciler, AMD'nin gerisinde kalmış. 259$ etiketli bu yonganın 600$ üstündeki yongalara kafa tutması, rekabeti feci şekilde artıracak gibi görünüyor.