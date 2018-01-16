Kongre Üyeleri AT&T Üzerindeki Baskılarını Arttırıyor

Çin hükümeti ile yakın ilişkileri bulunan Huawei'nin Amerikan piyasasına girmesini sakıncalı bulan Amerikalı politikacılar, AT&T'nin Huaewi ile ilişkisini bütünüyle kesmesini istiyorlar.

Amerikanın politik figürleri söylendiği kadarıyla AT&T üzerindeki baskılarını arttırarak, 5G standartları konusundaki çalışmalar da dahil olmak üzere Huawei ile bağlantısını koparmasını sağlamaya çalışıyorlar.

Reuters’e konuşan iki kongre çalışanı, politikacıların ulusal güvenlikle ilgili endişelerini dile getirdiklerini söylediler. Huawei, otoriter Çin hükümetiyle yakın bağlara sahip ve teorik olarak Huawei’nin 5G konusuna dahil olması, Çin’in yabancı şebekelere sızmasını daha da kolaylaştırabilecek cinste. Fakat aynı zamanda dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan firmayı, global standartları yakalama noktasında yapılan çalışmalar esnasında göz ardı etmek de pek kolay değil.

AT&T konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, sadece 5G ekipman tedarikçileri konusunda henüz karar vermediklerini bildirmekle yetindi.

AT&T Ocak ayı başlarında bazı Kongre üyelerinin yasa düzenleyicilerle yaptıkları lobiler sonucunda Huawei telefonlarını satma konusundaki planlarını durdurmuştu. Politikacıların aynı zamanda AT&T’nin ‘Kriket’ birimince satılan Huawei telefonları konusunda da ajitasyon yaptıkları, AT&T’yi, Çin Mobil sektörünün, Amerikan piyasasına girmesine karşı çıkmaya çağırdıkları söyleniyor.

Michael Conaway ve Liz Cheney adlı iki Cumhuriyetçi Temsilci bu hafta başında verdikleri kanun tasarısıyla Amerikan hükümetinin Huawei ya da ZTE adlı Çin’li firmalarla iş yapmalarının önüne geçmesi hedefleniyordu.

AT&T’nin ilk 5G hizmetini 2018 yılı sonu itibariyle 12 şehirde aktif hale getirmesi bekleniyor. Sprint ve T-Mobile’ın 2019 ve 2020 yıllarında bu hizmeti aktifleştirmeleri bekleniyor.

Kasım ayındaki söylentiler, Apple’ın iPhone’larda 5G modem konusunda Intel ile işbirliği yaptığı yönündeydi. Intel işbirliğinin yasal anlaşmazlık yaşadığı Qualcomm’dan uzaklaşmanın bir yolu olarak görüldüğü düşünülüyor. Gelecekte üretilecek iPhonelar’da bu modemler, Intel’in tesislerinde üretilecek ‘Çip üzeri sistem’ şeklinde tasarlanabilir.