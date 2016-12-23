Analistler, iPhone 8’in OLED Ekranını Şimdiden Öve Öve Bitiremiyorlar!

Apple’ın OLED ekran kullanması beklenen yeni nesil telefonu iPhone 8, şimdiden büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı.

Önümüzdeki yıl (ya da 2018) tanıtılacak olan iPhone 8, çok yüksek ihtimalle LCD yerine OLED ekrana sahip olacak. Şirketin akıllı telefonlarında ve tabletlerinde kullandığı LCD ekranlar, DisplayMate’e göre zaten bu sektörün en iyisi. Fakat yine de Apple’ın uzunca bir süredir OLED ekranlara geçmesi gerektiği (ya da geçeceği) şeklinde söylentiler bulunuyordu. Hatta geçtiğimiz gün bununla ilgili bir bilgilendirmede bulunmuştuk.

Analistler, OLED ekrana geçmesi halinde iPhone 8’in gelmiş geçmiş en iyi ekrana sahip olan telefon olacağını söylüyorlar. Eğer bu gerçekleşirse iPhone 8 kullanıcılarını şu özellikler bekliyor olacak:

En genç ekran teknolojisini deneyimleme

Güç verimliliğinin maksimum seviyede olması

Daha gerçekçi siyah renk deneyimi

Yeni algılama teknolojisi (kullanıcı, ekranın herhangi bir yerine dokunduğunda telefondan anında tepki alabilecek) Yalnız Apple’ın bunu tercih etmeyebileceği de söyleniyor

Plastik OLED ekranlar, genellikle kavisli ekranlar için kullanılır. iPhone 8 kullanıcıları da bu bilgiye dayanarak büyük olasılıkla ilk kıvrımlı iPhone modeline sahip olacaklar

Son olarak OLED ekran, televizyon ekranları, bilgisayar monitörleri, taşınabilir sistemler, taşınabilir oyun konsolları ve PDA'lar gibi cihazlarda dijital görüntüler oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, sanıyorum ki OLED’li iPhone 8’in nasıl bir deneyim yaşatacağı konusunda fikir sahibi olmanız için yeterli.