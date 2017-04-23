Android'e Gelen, Hepsi Birbirinden Efsane 5 Amiga Oyunu!

Amiga'da efsaneleşen muhteşem yapımlardan birkaçı modern dünyaya uyum sağlayarak cep telefonlarımız için geri döndüler.

1980'li ve 1990'lı yıllarda çocukluğunu yaşayan neslin göz ardı edemeyeceği bir haberimiz var. Zamanında sizi peşinden koşturan, ya komşu çocuğuna illet olmanızı ya da illet olunan bir komşu çocuğu olmanızı garantileyen Amiga bilgisayarları, artık teknoloji tarihinde dipnottan başka bir şey değil. Ama tüm o oyunlar ve eğlenceli zamanlar ne olacak?

Platform için 1985-1995 yıllarında yaklaşık 1.700 oyun piyasaya çıkartıldı. Zaman kaybetmeden, girişimci ruhlu Amiga taraftarları onları canlı tutmayı bildiler. Amiga uyumlu işletim sistemleri, tamamen yeni donanımlar ve emülatörler hala bıu çabaların eseri olarak mevcut. Ancak mobil cihazlarda oynayabilmeniz için başlıca oyunların yeniden düzenlendiğini söylesek?

Vakit kaybetmeden hangi Amiga oyunlarını mobil cihazlarınızda oynayabildiğinizi listeleyelim:

1. Alien Breed (6 TL)

İlk kez 1990'da Team 17 tarafından yayımlanan Alien Breed'in iki geniş popüler dönemi oldu. 1991'den 1996'ya kadar süren ilk dönemde ve altı versiyonu çıkartıldı. İkinci dönem 2009-2010 yılları arasında dört sürümle yaşandı. Şimdi Android'de 3. dönem başladı. Klasik bir 16-bit modda, geliştirilmiş grafiklerle yeniden aynı tadı almanız mümkün.

2. R-TYPE (6,10 TL)

R-Type, Arrowhead aracının pilotu olduğumuz efsane uzay savaşı oyunlarındandır. Bydo İmparatorluğu'nu yok etmek için verilen mücadele saatlerimizi çalacak. Her seviye sonunda klasik boss karşılaşmaları bulunuyor, beceriniz ve doğru zamanlamayla iş daha da eğlenceli bir hal alıyor. Aynı zamanda aynı fiyata ait R-TYPE 2 oyunu da sizi bekliyor.

3. Another World (13 TL)

Görülen en etkileyici Amiga oyunlarından biri olan Another World, güncellenmiş HD grafikleriyle piyasaya sürüldü. Ayrıca, oyunun ilk hali gibi gözükmesi için kolayca "16-bit modu" na geçebilirsiniz. Kendisini uzaylı bir dünyada bulan fizik araştırmacısı Lester Knight Chaykin'i kontrol etmenizi sağlayan oyun, senaryosu ile çok konuşulmuştu.

4. Alite (Ücretsiz)

Yıllar geçtikçe, 1984 orijinal ruhunu uyandırmaya çalışan birçok benzer yapım gün yüzüne çıktı. Orijinaline sadık kalarak yeniden tasarlanan oyun No Man’s Sky severlerin gözlerini fal taşı gibi açmaya yetecektir.

5. Worms 4 (15 TL)

Halihazırda Worms 4'e kadar önceki Android sürümleri Worms 2: Armageddon ve Worms 3'ü içeriyor. Team 17 tarafından piyasaya sürülmüştü ve bu oyunlar kalitesini korurken Pythonesque firması, ekip tabanlı savaşlar için kitleyi genişletiyor. Geliştiriciler, mizah ögelerini kullanmak için alanında kendini ispatlamış senaryo yazarları ile çalıştılar.