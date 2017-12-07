Android Kullanıcılarını iPhone Kullanmaya İten 3 Neden!

Bir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği anket sonucunda Android kullanıcılarının %30'unun iPhone'a geçiş yapmayı istediği ortaya çıktı. Bunun nedenlerini merak eden şirket sonuçları üç ana başlıkta topladı.

Bir araştırma firması olan Creative Strategies, kısa zaman önce gerçekleştirdiği bir çalışmada 1000’in üzerinde Android kullanıcısına daha önce hiç iPhone’a geçiş yapmayı düşünüp düşünmediklerini sordu.

Katılımcıların %30’u iPhone’a geçiş yapmayı düşündüklerini belirtti. Oranın bu kadar yüksek olması şirketin dikkatini çekti ve neden her 3 Android kullanıcısından 1’inin iPhone kullanmak istediğini araştırdı.

Araştırma sonucuna göre Android kullanıcılarında iPhone’a geçme isteği uyandıran ilk konu güvenlik. Android’in açık kaynak kodlu yapısı her ne kadar kullanıcılara daha fazla özellik sunuyor olsa da, kullanıcılar Apple’ın kapalı sistemini daha güvenli buluyor.

Kullanıcılara Apple’ın mobil cihazlarını daha cazip kılan bir başka özellik ise şifreleri, fotoğrafları ve daha fazlasını farklı Apple cihazları arasında senkronize eden ‘eşitleme’ sistemi. Analist Ben Bajarin, Android platformunda da benzer özellikler olduğunu, fakat Apple’ınki kadar etkili ve basit olmadığını söyledi.

Tüketicilerin iPhone’a geçmek istemesinin bir başka nedeni ise Apple’ın üstün müşteri hizmetleri ve destek servisi. Android kullanıcısıyken kullandığınız markaya göre teknik servis hizmeti ve kalitesi değişebiliyorken, Apple’ın mobil ekosistemine girdiğinizde tek yapmanız gereken Genius Bar’dan randevu almak.

Elbette ki her iki platformun da kendilerine göre artıları ve eksileri bulunuyor. Fakat bu kadar büyük oranda Android kullanıcısının iPhone’a geçmek istemesi, Android platformunun artılarını kullanıcılarına iyi gösteremediği anlamına geliyor olabilir.

Siz hangi akıllı telefonu kullanıyorsunuz ve mobil platformunuzu değiştirmeyi hiç düşündünüz mü? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.