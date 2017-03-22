Android O'nun Geliştirici Sürümüyle Ortaya Çıkan 9 Özellik!

Geliştirici sürümü Google tarafından dağıtılmaya başlanan Android O'nun hangi özelliklerle geldiğini listeledik.

Google’ın son bir haftadır ortalıkta dolaşan söylentilerle yeni işletim sisteminde bize neler getireceğini sizlere aktarıyoruz. Artık merakın ötesine geçen bir ilgiliyle beklediğimiz Android O için geliştirici sürümü, dün akşam yayınlanmıştı.

Son kullanıcıya sunulmasını beklediğimiz birkaç özelliğin yer aldığı geliştirici sürümü sayesinde, artık yeni işletim sisteminin bize neler getireceğini biliyoruz. Bu yazıdan önce son kullanıcı sürümüne ilişkin beklentilerimizi derlediğimiz, hemen aşağıdaki habere göz atmanızı tavsiye edelim:

Geliştirici sürümünün eğer bir uygulama üreticisi değilseniz pek işe yaramadığını, geliştiricilerin yeni çıkacak işletim sistemin yer almasını istedikleri uygulamaları optimize etmek amaçlı kullanacaklarını belirtelim. Çok uzatmadan bu sürümde hangi özellikler var hemen listeleyelim:

9) Bildirim Gruplama:

Bu özellik, geliştirici sürümünden sonra son kullanıcıya da gelecek. Bildirimleri istediğiniz gibi kategorize edip her kategoriye ayrı bildirim sesi belirleyebileceksiniz. Elbette geliştiriciler bu yeni özellik için farklı bildirim tasarımları yapacaklardır.

8) Kısıtlanmış arka plan etkinlikleri:

Bu özellik son kullanıcı için beklentilerimiz arasındaydı, geliştirici sürümüyle de gün yüzüne çıktı. Artık arka planda çalışan tarayıcılar ve konum bazlı uygulamalar eskisi gibi batarya düşmanı olmayacak.

7) Resim içinde resim:

İlk duyduğumuz andan itibaren 'oh be' dedirten özellik, Google’ın uzun zaman önce yapması gereken bir işti. Artık videolarınızı izlerken farklı uygulamaları kullanmak mümkün olacak.

6) Otomatik Doldurma API geliştirmeleri:

Kullanıcı şifrelerinin daha pratik olarak hatırlanıp gerektiğinde kullanılması için geliştirilen bir özellik. “Şifremi hatırla” dediğinizde Google bunu telefon hafızasına kaydeder ve tekrar girişlerinizde otomatik olarak şifrenizi yazardı. Artık farklı yazılımları da bu iş için kullanabileceksiniz.

5)Yeni ve özelleştirilebilir ikonlar:

Her üreticinin cihazlarında kendine has arayüzler bulunur. Hepsi aynı Android sürümünü kullansa da ikonlardan menü geçişlerine kadar farklılıklar olur. Yeni işletim sistemi ile Google, bu işi kullanıcıya bırakmayı ve ikon özelleştirmeyi özgür kılıyor.

4) Akıllı metin seçimi özelliği güçlendirilmiş Google Asistan entegrasyonu:

Örneğin bir internet sayfasında gördüğünüz telefon numarasını kopyalarsanız, otomatik olarak algılanıp arama özelliğini kullanmanıza olanak tanır. Şu an kullanılan özellik bu tabii, ancak yenilenen yapısı ile Google Asistan Entegrasyonu sayesinde ekranda gördüğünüz karmaşanın arasından önemli bilgiler, otomatik olarak seçilebilir hale gelecek. Bu da kullanıcılara daha hızlı ve kullanışlı kopyala/yapıştır arayüzü sunacak.

3) Fotoğraf ve resimlerde beyaz dengesi ayarlamak:

Bu, geliştirici sürümünde yer alan ve daha çok işletim sisteminin son kullanıcıya tabletlerle ulaşacak bir özellik. İçerik üreticilerinin, blog yazarlarının ve fotoğrafseverlerin bildiği “beyaz dengesi” ayarlamalarının profesyonel bir şekilde yapılması sağlanacak.

2) Bağlantı Geliştirmeleri:

Google yeni kodek paketleri sayesinde Bluetooth aygıtıyla inlenilen müziklerin ses kalitesini arttıracak. Aynı ortamda bulunan insanların Wi-fi özelliğini kullanarak bilrbirlerine daha hızlı dosya gönderilmeleri sağlanacak.

1) Daha hızlı çalışan uygulama içi tarayıcılar:

Çoğu uygulamanın içine gömülü internet tarayıcısı bulunur ve uygulama dışından bir kaynağa tıkladığınızda uygulamdan ayrılamanızı engeller. Bu, son sürümlerle yeni yeni oturmaya başlayan bir özellik. Android O ile beraber daha hızlı ve daha hoş görünüme sahip gömülü tarayıcılar kullanmak mümkün olacak.