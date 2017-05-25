Android O ile önemli bir güncellemeyi piyasaya sunacak olan Google, bu güncelleme bizlere neler getirecek? Hangi özellikler, neleri değiştirecek?

Android O, elbette gelmiş geçmiş en büyük güncelleme değil; ancak kayda değer birçok şey de getirdiği gözden kaçırılmamalı. Bir defa birçok yeni özellik ve performans geliştirmesi mevcut. Eğer bir Nexus veya Pixel cihazınız varsa beta sürümüne kayıt olarak Android O’yu deneyebilirsiniz.

Resim İçinde Resim Video Özelliği

Samsung’un şu anda sunduğu bu özellik, birkaç uygulamada da mevcut. Ancak Google’ın bu özelliğe desteği, artık özelliğin daha geniş bir kullanım alanına sahip olacağını gösteriyor.

Bildirim Geliştirmeleri

Bildirimler Adroid O ile birçok önemli değişim yaşayacak. Artık bildirimleri erteleyebilecek ve sonra görünmelerini sağlayabileceksiniz. Ayrıca arka planı değiştirerek istediğiniz renkte görünmelerini sağlayabileceksiniz.

Android Go

Android Go, Google’ın yeni varsayılan Android sistemi olacak. Bir anlamda Android’in daha hafif bir versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz bu sistem, 1 GB RAM veya daha az kaynağı bulunan için kullanılacak.

Hız ve Güç Geliştirmeleri

Google’ın iddası, yeni telefonların bu sistemle daha hızlı açılacağı. Ayrıca uygulamaların arkaplandaki çalışma süresini kısıtlıyor. Bu, pil ömrünü ve makinenin kaynaklarının kullanımını olumlu etkileyecek.

Yeni Emojiler

Emojiler akıllı telefonları -kanımca- en insani kılan elemetlerdir. Android O, karşınıza yeni emojilerle çıkacak.

Makine Öğrenmesi & Kopyala ve Yapıştır

Makine öğrenmesi algoritmaları bir hayli gelişmiş durumda. Bu da Google’ı, Android O’da belli uygulamalarda bu teknolojiyi kullanması için teşvik etmiş. Kopyala ve yapıştır özelliğinin güncellenmesi gerekeceğini hiç düşünmemişsinizdir eminim ki! Ancak gelişim böyle bir şey. Android’in yapay zekası artık sizin neyi seçmeye çalıştığınızı öğrenip bunu otomatik olarak seçecek.

Parmak izi Özellikleri

Android O’da daha çok paramak izi özelliğine yer verilmiş. Ayrıca birçok uygulamanın da gelecekte parmakizi özelliğine erişimde bulunacağını göreceğiz.

Otomatik Doldurma

Yeni Android sürümü, bir otomatik doldurma framework’ü ile geliyor. Bu da kredi kartı numaralarından adreslere dek yaptığımız girdilerin daha iyi korunması ve sınıflanması demek. Android O, eski sürümlerinden bu anlamda daha kullanışlı olacak.

Kotlin Desteği

Google I/O ilk defa resmen bir dili destekleyeceğini açıkladı. Bu durumun gelecekte ne gibi değişikliklere yol açacağı doğrudan kestirilemiyor, ancak dengelerde büyük bir farklılık olacağı kesin.

Bluetooth 5 Desteği

Bu yeni sürüm, Bluetooth 5’e tam destek veriyor. Elbette birçok cihaz bu teknolojiye geçmedi. Bildiğimiz kadarıyla bu teknoloji, akıllı telefonlarda yalnızca Galaxy S8 tarafından destekleniyor.

Wi-Fi Özellikleri

Android O “güvenli lokasyonlar” denilen bir özelliğe sahip. Bu da ev veya güvenli lokasyon olarak tanımladığınız yerlere gelindiğinde, siz hiç elinizi cebinize atmadan otomatik olarak Wi-Fi özelliğinin açılması demek oluyor.