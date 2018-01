Android One Telefonunuza Google Feed Destekli Launcher!

Android One destekli telefonlar için, içerisinde Google Feed desteği de bulunan Pixel 2 görünümünde bir launcher geliştirildi.

Xiaomi Mi A1, General Mobile GM6 gibi cihazlar pek çok nedenden dolayı fazlasıyla sevilirler. Android One etiketi ile çıkan bu telefonlar, son derece uygun fiyatlara Android 8.0’ın ham halini bizlere sunuyorlar. Yani, firmaların üzerine eklediği ve telefonumuzu gereksiz yere şişiren tonlarca uygulama yok. Bu durum bazı Android kullanıcılarının hoşuna gitse de bazı kişiler kendi telefonunu bu özel uygulamalarla birlikte seviyor. Eğer bu telefonları ham Android düzeninde seviyorsanız, Android One’ın özel başlatıcısını indirebilirsiniz.

Google Pixel Launcher’a (başlatıcı) benzerliğiyle dikkat çeken Android One Launcher, Google Feed gibi özelliklerle birlikte geliyor. Öncelikle söyleyelim, Pixel ile Android One başlatıcısını birbirinden ayırmak pek kolay değil. Biraz farklı görünen uygulama yuvası ve Google Arama çubuğunun konumu gibi ufak değişiklikler dışında hemen hemen her yönden benzer başlatıcılar. Yani, Android One sahipleri Google Pixel launcher’ı indirerek telefonlarını bu şekilde kullanabiliyorlar.

Bu özel Android One Launcher’ını, Reddit Kullanıcısı Amir Zaidi (Reddit’te AmriZ) hazırlayarak Android One cihazları için bir APK dosyası haline getirdi. APK dosyasını indirdiğinizde, Android One telefonunuzla tam uyumlu şekilde çalışan bir başlatıcı elde edebilirsiniz. Açıkçası ben Android’in ham sürümünü daha çok beğeniyorum, bu yüzden bu tarz başlatıcılar kullanmıyorum, ancak siz bu ham görünümden sıkıldıysanız farklı bir başlatıcı hoşunuza gidebilir.