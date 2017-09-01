Android, Oreo ile Nihayet Güvenlik Açıklarını Kapatıyor!

Özellikle güvenlik açıklarından dolayı bazı kullanıcılar tarafından tercih edilmeyen Android, Oreo ile bu sıkıntıları ortadan kaldırabilir.

Oreo güncellemesi ile birlikte Android'de tasarımsal değişiklikler haricinde arkaplanda yapılan birçok değişiklik bulunuyor. İstekler ve eksikliklerin göz önüne alınarak yapılan yeni sürüm, birçok kullanıcıyı mutlu etmeyi başardı. Android, Apple'ın mobil cihazlarında kullandığı işletim sistemi olan iOS ile kıyaslandığında güvenlik açıkları konusunda geride kalıyordu. Android Ore ile birlikte artık daha güvenilir, çünkü eski sürümlerde güvenlik açıkları barındıran SSLv3 kullanmıyor.

Android platformunda güvenlik sorunlarının çoğunluğu Play Store dışından yüklenen APK uygulamalardan kaynaklanıyordu. Kötü niyetli kişiler tarafından geliştirilen uygulamalar içerisinde tehlikeler bulunduruyor. Android Oreo ile birlikte bilinmeyen kaynaklar sistemi baştan aşağıya yenilendi. Ayrıca Google, yeni geliştirdiği Play Protect ile birlikte Play Store'da güvenlik sorunları içeren uygulamalara engel olacak.

Google'ın, Android platformunun güvenlik sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalarını duymak bile güzel bir gelişme.