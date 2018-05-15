Android P Güncellemesi Alması Muhtemel Akıllı Telefonlar!

Resmi olarak hiçbir üretici hangi cihazlarına Android P güncellemesini yayınlayacağını açıklamasa da şirketlerin güncelleme politikaları, hangi akıllı telefonların Android P ile güncelleneceği konusunda ipuçları sağlıyor.

Android’in yeni versiyonu olan Android P’nin geliştirici önizleme sürümünün yayınlanması ile birlikte her yıl karşılaştığımız büyük soru işareti yeniden karşımıza çıktı; hangi akıllı telefonlar Android P güncellemesini alacak?

Doğrusunu söylemek gerekirse Android P henüz yeni beta erişimine açıldı ve dolayısı ile hiçbir üretici hangi modellerine Android P güncellemesi yayınlayacağını açıklamadı. Yine de şirketlerin geçmişteki güncelleme politikalarına göz atarak bu konuda tutarlı tahminler yürütmek mümkün.

İşte Android P güncellemesi alacak ya da alma ihtimali yüksek olan akıllı telefonlar:

Google

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel

Google Pixel XL

Honor

Honor 9

Honor View 10

HTC

HTC U11

HTC U11 Life

Huawei

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P10

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

LG

LG G6

LG V30

Motorola

Moto Z2 Play

Moto Z2 Force

Moto G6

Moto G6 Plus

Moto G6 Play

Nokia

Nokia 3

Nokia 5

Nokia 6

Nokia 6 (2018)

Nokia 7 Plus

Nokia 8

Nokia 8 Sirocco

Oppo

Oppo R15 Pro

OnePlus

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

Samsung

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 Plus

Sony

Xperia XZ Premium

Xperia XZs

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Vivo

Vivo X21

Xiaomi