  • Android P Güncellemesi Alması Muhtemel Akıllı Telefonlar!

Android P Güncellemesi Alacak ya da Alması Muhtemel Olan Akıllı Telefonlar!

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Resmi olarak hiçbir üretici hangi cihazlarına Android P güncellemesini yayınlayacağını açıklamasa da şirketlerin güncelleme politikaları, hangi akıllı telefonların Android P ile güncelleneceği konusunda ipuçları sağlıyor.

Android’in yeni versiyonu olan Android P’nin geliştirici önizleme sürümünün yayınlanması ile birlikte her yıl karşılaştığımız büyük soru işareti yeniden karşımıza çıktı; hangi akıllı telefonlar Android P güncellemesini alacak?

Doğrusunu söylemek gerekirse Android P henüz yeni beta erişimine açıldı ve dolayısı ile hiçbir üretici hangi modellerine Android P güncellemesi yayınlayacağını açıklamadı. Yine de şirketlerin geçmişteki güncelleme politikalarına göz atarak bu konuda tutarlı tahminler yürütmek mümkün.

İşte Android P güncellemesi alacak ya da alma ihtimali yüksek olan akıllı telefonlar:

Google

  • Google Pixel 2
  • Google Pixel 2 XL
  • Google Pixel
  • Google Pixel XL

Honor

  • Honor 9
  • Honor View 10

HTC

  • HTC U11
  • HTC U11 Life
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Huawei

  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei P10
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei P20 Lite

LG

  • LG G6
  • LG V30

Motorola

  • Moto Z2 Play
  • Moto Z2 Force
  • Moto G6
  • Moto G6 Plus
  • Moto G6 Play

Nokia

  • Nokia 3
  • Nokia 5
  • Nokia 6
  • Nokia 6 (2018)
  • Nokia 7 Plus
  • Nokia 8
  • Nokia 8 Sirocco

Oppo

  • Oppo R15 Pro

OnePlus

  • OnePlus 5
  • OnePlus 5T
  • OnePlus 6
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Samsung

  • Samsung Galaxy A5 (2017)
  • Samsung Galaxy A3 (2017)
  • Samsung Galaxy S8
  • Samsung Galaxy S8 Plus
  • Samsung Galaxy Note 8
  • Samsung Galaxy S9
  • Samsung Galaxy S9 Plus

Sony

  • Xperia XZ Premium
  • Xperia XZs
  • Xperia XZ2
  • Xperia XZ2 Compact

Vivo

  • Vivo X21

Xiaomi

  • Xiaomi Mi 6
  • Xiaomi Mi MIX 2
  • Xiaomi Mi MIX 2S
  • Xiaomi Mi 6X
Kaynak : https://www.androidpit.com/android-p-update-overview-smartphones-tablets
Etiketler: huawei, samsung, xiaomi, Android P
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