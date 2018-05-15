Android P Güncellemesi Alması Muhtemel Akıllı Telefonlar!

Android’in yeni versiyonu olan Android P’nin geliştirici önizleme sürümünün yayınlanması ile birlikte her yıl karşılaştığımız büyük soru işareti yeniden karşımıza çıktı; hangi akıllı telefonlar Android P güncellemesini alacak?
Doğrusunu söylemek gerekirse Android P henüz yeni beta erişimine açıldı ve dolayısı ile hiçbir üretici hangi modellerine Android P güncellemesi yayınlayacağını açıklamadı. Yine de şirketlerin geçmişteki güncelleme politikalarına göz atarak bu konuda tutarlı tahminler yürütmek mümkün.
İşte Android P güncellemesi alacak ya da alma ihtimali yüksek olan akıllı telefonlar:
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Google Pixel
- Google Pixel XL
Honor
- Honor 9
- Honor View 10
HTC
- HTC U11
- HTC U11 Life
Huawei
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei P10
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20 Lite
LG
- LG G6
- LG V30
Motorola
- Moto Z2 Play
- Moto Z2 Force
- Moto G6
- Moto G6 Plus
- Moto G6 Play
Nokia
- Nokia 3
- Nokia 5
- Nokia 6
- Nokia 6 (2018)
- Nokia 7 Plus
- Nokia 8
- Nokia 8 Sirocco
Oppo
- Oppo R15 Pro
OnePlus
- OnePlus 5
- OnePlus 5T
- OnePlus 6
Samsung
- Samsung Galaxy A5 (2017)
- Samsung Galaxy A3 (2017)
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S8 Plus
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9 Plus
Sony
- Xperia XZ Premium
- Xperia XZs
- Xperia XZ2
- Xperia XZ2 Compact
Vivo
- Vivo X21
Xiaomi
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi MIX 2
- Xiaomi Mi MIX 2S
- Xiaomi Mi 6X