Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen geliştirici konferansında Google, Android'in yeni sürümü Android P'nin özelliklerini duyurmuştu. Biz de sizlerin üretkenliğinizi hızlandıracak özelliklerini sıraladık.

Android P sürümündeki "P" harfinin hangi tatlının kısaltması olduğu açıklanmamış olmasına rağmen yabancılar, İngilizce üretim demek olan production kelimesini yakıştırdılar. Üretim odaklı birçok özellik geldiğini belirten geliştiriciler tam ismi belli olana kadar bu şekilde bir lakap taktıklarını söylüyorlar. İşte sizi hızlandıracak özelliklerden bazıları.

Akıllı Cevap Sistemi

Google'ın Inbox'ta ve yakın zamanda Gmail'de görüldüğü gibi kısa yanıtları tahmin etme sistemi, Android P ile işletim sistemi düzeyine yayılıyor: Normal mesajlar da dahil olmak üzere çeşitli mesaja dayalı uygulamalardan gelen bildirimlerde, Android artık gelen her mesajın bildirimi içinde cevap önerileri sunacak. Çok komplike mesajlar gönderemeseniz de işinizin arasında uğraşmadan "evet", "hayır" gibi kısa mesajlar atabileceksiniz ve böylelikle işlerinize odaklanabileceksiniz.

Arayüzün Tamamında Akıllı Metin Seçimi

Tek yapmanız gereken, istediğiniz yerin üzerindeki bir metin alanına basmak ve basılı tutmak. Android, yaptığınız eylem esnasında bunu seçmeye başlayacaktır. İstediğiniz metni tam olarak bulmak için imleci hareket ettirebilirsiniz. Sonra kopyalayın, bunun için bir web araması yapın veya doğrudan başka bir uygulamayla paylaşın. Özellikle IBAN numarası gibi karışık metinlerin kopyalanamadığı alanlarda size büyük zaman kazandırabilir.

Arayüzün Tamamında Görsel Seçimi

Mesela Twitter'da bir fotoğraf gördünüz ve arkadaşınızla paylaşmak veya Drive'a kaydetmek istiyorsunuz. Yeni sürümle beraber resmin üzerine basılı tutarak Drive'a kaydedebilir veya çeşitli uygulamalar üzerinden arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Ek olarak Google görsel arama için de bu özelliği kullanarak tersten görsel arama gerçekleştirebilirsiniz.

Daha Kolay Ekran Görüntüsü Elde Etme

Android P ile ekran görüntüsü aldığınız zaman, sistem ekranın üst kısmında, tek bir dokunuşla görüntüyü paylaşma, düzenleme veya silme seçenekleriyle birlikte bir kutu gösterecek. "Düzenle"yi seçtiğinizde görüntüyü kırpmak, vurgulamak ve açıklamak için kullanımı kolay komutlarla basit ve etkili bir düzenleyiciye yönlendirilirsiniz, ardından son sonucunuzu kaydedebilir veya paylaşabilirsiniz.

Daha Akıllı Batarya Yönetimi

Cihazınız kapalı ise cihazınızda üretken olamazsınız. Android, son birkaç yıldır güç yönetiminde uzun bir yol kat ediyor. P sürümü de daha akıllı bir pil koruma formuyla dikkat çeken bir yapıya sahip olacak. Adaptive Battery adı verilen yeni sistem, uygulamaları zaman içinde nasıl kullandığınızı öğrenir ve daha sonra sık kullanmadığınız uygulamaların güç tüketen özelliklerini de sınırlar. Çalıştırmak için özelliği açmanız gerekir, ancak şu anda mümkün olandan daha fazla bir işe yarama potansiyeli olduğu gözüküyor.

Daha Akıllı Ekran Kontrolü

Ekran parlaklığınızı doğru seviyede tutmaya çalışmak, bitmeyen bir savaştır ve Android'in otomatik parlaklık özelliği, süreci otomatikleştirme konusunda hiç bu kadar iyi olmamıştı. Android P'deki yeni bir uyarlanabilir parlaklık özelliği, farklı ortam aydınlatma ayarlarında parlaklık kaydırıcısını zamanla nasıl ayarlayacağınızı ve ardından tercihlerinize göre uyarlamanızı ve aynı davranışı otomatikleştirmenizi sağlayarak bunu düzeltmeyi amaçlamaktadır.

Bakalım Android P sürümü ile eskiden yaşanan sorunlara çözüm getireceğinde iddialı olan Google, getirdiği yeniliklerle kullanıcısını memnun edebilecek mi.