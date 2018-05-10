Android P Yüklenen Xiaomi Mi Mix 2S Nasıl Görünüyor?

Google'ın Android P beta programı için eirşime açılan cihazlardan biri de Xiaomi Mi Mix 2S oldu. Stok Android'in hafifliğini seven Xiaomi kullanıcıları, şirketin de stok Android arayüzü sunmasını istiyorlar.

Google, geliştiricilerin uygulamalarını mobil işletim sisteminin yeni sürümüne daha iyi adapte edebilmeleri ve mobil işletim sistemindeki hataların ve eksikliklerin daha hızlı ortaya çıkabilmesi için Android P Beta’yı resmi olarak erişime açtı.

Normal şartlarda Google, kendi akıllı telefonlarına stok Android arabirimi sunduğu ve diğer üreticiler kendi modelleri için kendi arabirimlerini geliştirdikleri için Android Beta sürümünü yalnızca Pixel cihazlara sunuyordu.

Fakat şirket bu yıl bir değişiklik gerçekleştirerek Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 ve Essential PH‑1 modellerini de beta programına ekledi. Böylece geliştiricilerin Android P’yi denemek için Google Pixel’e ihtiyacı kalmadı.

Bir Pixel 2 ile Mi Mix 2S’in fiyatını karşılaştırırsak, Google’ın farklı amiral gemilerini beta programına dahil etmesinin geliştiricilere nasıl bir avantaj sağladığını anlayabiliriz. Ayrıca pek çok kişi için bir Xiaomi modelinde stok Android kullanmak, ilginç bir deneyim olacak.

Stok Android arayüzü, akıllı telefon üreticilerinin çoğunun arayüzünden çok daha sadece ve hafif bir yapıya sahip. Bu nedenle pek çok akıllı telefon stok Android ile daha yüksek performans sunuyor. Dolayısı ile tüketiciler de stok Android kullanmak istiyorlar.

Xiaomi ise bu konuda hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. Çinli şirket, Android P beta programı sonlandığında Android P güncellemesinin yine MIUI arayüzü ile yayınlanacağını belirtti. Neyse ki MIUI, Android ekosisteminin en performanslı arabirimlerin biri.

Eğer yukarıda belirtilen cihazlardan birine ya da bir Google Pixel’e sahipseniz, buraya tıklayarak Android P beta programına nasıl katılabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak da Samsung’un bu programa neden katılmadığını öğrenebilirsiniz.