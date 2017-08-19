Android Dünyasını Etkilemiş 10 Teknolojik Sorun

Android, şu anda iOS işletim sistemine sahip Apple cihazların en büyük rakibi olsa da gerek tek marka ile üretilmemesi, gerekse cihaz üreticilerinin Android'li ürünlerde yaptığı yazılımsal değişimlerden dolayı birçok sorunu da beraberinde getiren bir işletim sistemi. Bu yazımızda Android dünyasında son dönemlerde severlerinin canını sıkmış 10 teknolojik sorunu derledik.

İlk çıktığında herkesi heyecanlandıran bir işletim sistemi olan Android, 10 yıllık bir tarihi olmasına rağmen çıktıktan kısa süre sonra anında iOS'un rakibi olmayı başardı. Ancak gerek rakibine göre tek bir marka için geliştirilmemesi gerekse Google'ın işletim sistemiyle ilgili zaman zaman aldığı yanlış kararlar bu işletim sistemini sevenlerin hep canını sıktı. Bunun çoğunlukla Android işletim sistemini kullanana telefon üreticileriyle alakası olsa da, işletim sisteminin geliştiricisi Google'ın da hiç hatası yok değil. Sizin için bu yazımızda, Android'in yaklaşık 10 yıllık tarihinde yaşanan can sıkıcı teknolojik gelişmeleri derledik.

Moto Z2 Force

2016, akıllı telefonlar için gerçekten çok iyi bir yıldı. Bir sürü iyi performanslı telefonun çıktığı bu yıl içerisinde sorunlu telefon modelleri de olmadı değil. Lenovo güdümlü Motorola'ya ait bu telefon, öncelikle özelliklerine göre aşırı pahalıydı. 720 dolar, yani yaklaşık 2500 TL değerinde satışa sunulan telefonun, çok fazla telefonun ihtiyaçlarını karşılamayan 2,730 mAh'lık bir bataryası vardı ve benzer fiyatla satılan rakiplerine göre çok dayanıksız bir ekran sunuyordu. 3.5 mm'lik jak girişini de barındırmayan telefon dönem açısından, Google ile birlikte geliştirildiği söylense de tam bir felaket olmuştu.

Micro SD Kart Girişlerinin Telefonlardan Kaldırılmaya Başlanması

En baştan beri Android işletim sistemli akıllı telefonları, Apple'ın cihazlarına karşı ayakta tutan en büyük özelliklerden biri de Micro SD kart desteğiydi. Ancak tasarımsal esinlenmelerden dolayı 2017 yılına geldiğimizde görüyoruz ki birçok marka, nedense bu özelliği artık ürettikleri modellerde istemiyorlar. Hatta bazı firmalar ürettikleri 16 GB dahili hafızalı telefonlara da bu özelliği eklemeyince iyice komik duruma düşmeye başladılar. Yani her ne kadar 64 GB ve üstü dahili hafızalar bir nebze bu ihtiyacı ortadan kaldırsa da, özelleştirilebilir ek bir hafızanın ne kötü yanı olabilir bilmiyoruz. Umarız telefon üreticileri bundan kısa süre içerisinde vazgeçerler.

Ucuz Android'li Telefonların Kullanıcıları Gözlüyor Olması(!)

Çinli ucuz donanım üreticisi BLU, Amazon sayesinde Amerika'da gayet ünlü olan bir akıllı telefon üretmişti. BLU R1 HD olarak adlandırılan bu telefon, 60 dolarlık fiyatıyla ve fiyatına göre sunduğu özellikleriyle geçen seneye kadar popülerliğini korumuştu. Ancak veri güvenliği üzerine çalışan bir firma olan Kryptowire, telefonların veri güvenliğini tehtit eden Çin kaynaklı uygulama olan AdUps'ın içinde kurulu olması üzerine bir rapor yayınlamıştı. Amazon'un Prime Exclusive listesinde satışı gerçekleştirilen ürün, bu haberlerden sonra BLU'nun telefonlarını satıştan kaldırmıştı. Her ne kadar BLU bu yazılımın yüklenmesiyle ilgili hiç bir bilgisinin olmadığını ve güncellemeyle sorunu düzelteceklerini söylese de, Kryptowire sorunun güncellemeyle düzeltilmediğini, aksine yazılımın sadece maskelendiğini idda etmişti. Her ne kadar Çin'den gelen ucuz akıllı telefonlar çoğunlukla iyi bir alternatif olsa da, çok tanınmayan markaların ürettiği Android'li telefonlar zaman zaman böyle sorunlar getirebiliyorlar.

Nexus Q'nun Hayal Kırıklığı

Nexus Q, Apple Tv'ye rakip olarak üretilmiş bir tür multimedya cihazıydı. 2012'de Google I/O'da tanıtıldığında başlarda şekliyle heyecan veren cihazın beta sürümü, tanıtım toplantısına katılan herkese dağıtılmıştı. İncelemelerin ardından cihazın vadettiklerini başarıyla gerçekleştirememesi, 3. parti geliştiricilere olan kapalılığı ve 300 dolarlık fahiş fiyatı yüzünden çok fazla eleştiriler aldı. Ardından ise Google, bir süre çıkış tarihini erteledikten sonra ön sipariş veren herkese ücretsiz olarak dağıtıp, 2013 yılında cihazdan tüm desteğini çekti ve ürünü sessiz sedasız piyasadan çekti. Chromecast ve Nexus Play gibi daha başarılı uygulamalara yol açsa da Android destekli bu sistemin başarısızlığı, o dönem Android sevenleri çok fazla hayal kırıklığına uğratmıştı.

Google'ın Motorola'yı Lenovo'ya Satması

Google, 2012 yılında Motorola'nın mobil operasyonlarının olduğu kısım olan Motorola Mobility'yi 2012 yılında 12.5 milyar dolara satın almıştı. Ardından Çinli üretici Lenovo'ya 2.91 milyar dolara satan Google, kısa dönemde Motorola'nın en iyi Android'li modellerini yapmış olsa da istediği karı elde edememişti. Markayı elde ettiğinden beri insanların bildiği ve sevdiği Motorola'yı yavaş yavaş kötü bir markaya dönüştüren Lenovo ise, yazımızın başında bahsettiğimiz son modeli Moto Z2 Force ile çok fazla eleştirilen bir amiral gemisi telefona imza atmıştı. Hatta öncesinde Google'ın ürettiği öncül model olan Moto Z Force ondan kat kat daha iyi yorumlar alan bir model olmuştu. Motorola'nın geleceği hala belirsiz, ancak Android tarihi açısından verilmiş en kötü kararlardan biri bu olabilir.

LG'nin "Açılıp Kapanma Döngüsü" Sorunu

LG özellikle de "G" ve "V" serileriyle son dönemlerde önemli bir Android'li telefon tercihi haline geldi. Özellikle de başarılı Optimus G modelinden itibaren başladıkları G serisi, uzun süredir insanların beklentisinin yüksek olduğu model serisi haline geldi. Ancak LG kullanıcıları, "bootlooping" olarak adlandırılan, telefonların bir süre sonra sürekli olarak açılıp kapanma döngüsüne girmesi sorunundan bir süredir muzdaripler. Hatta LG markası, "LG G4", "LG V10", "LG V20" ve hatta gene LG'nin ürettiği "Nexus 5X" modelinde de "bootlooping" sorunu olduğunu kabul etmiş durumda. Amerika'da büyük davalar haline gelen bu sorun, büyük davalara dönüşmüş durumda. Her ne kadar "Nexus 5X" modelinde bu davalar LG'nin telefonlara para iadesi yapması üzerine kaldırılmış olsa da, "LG G4" ve "LG V10" üzerindeki davalar hala devam etmekte.

Google'ın Israrla Mesajlaşma Uygulaması Yapmaya Devam Etmesi

Google bu konuda ısrarını sürdürmeye devam ediyor. Önce Gtalk ile başladılar, daha sonra Hangout ile devam ettiler. Şimdi de Allo ve Duo karşımızda. En büyük sorun da bu mesajlaşma uygulamalarının alışılagelmiş rakipleri karşısında çok da önemli bir özellik getirememesi. Ayrıca WhatsApp ve Skype gibi "multiplatform" (birden fazla platform ya da işletim sisteminde çalışabilen) uygulamalar varken, kimse sadece belirli bir işletim sistemine ait mesajlaşma uygulamasını da kullanmak istemiyor. Önümüzdeki zamanlar neyi getirir bilmiyoruz ama Duo ve Allo'nun da öncekilerle aynı kaderi yaşayacağını düşünüyoruz.

Android Üreticilerinin Apple'ın "Cesaret(!)"ine Özenmesi

Apple, 3.5 mm'lik jak girişini iPhone 7'sinden kaldırdığı için hatırlarsanız kendisini "cesaretli" ilan etmişti. Bu doğal olarak Bluetooth hoparlörlerin günümüzde hala fazla iyi performans vermediği için, özellikle de aldığı telefonda ses kalitesi isteyen iPhone kullanıcılarını epey rahatsız etmişti. Daha sonra şarj girişini jak girişine dönüştüren bir ara kablo gelse de, şarj ömrü problemlerinden dolayı zaten şarj kablosunu çıkartamadığımız telefonun yaptığı bu donanımsal değişimin çok da mantıklı olmadığı kanısına varılmıştı. Bu biz Android kullanıcılarını fazla etkilemese de, bir yandan da bundan örnek alacak Android'li telefon üreticilerini bekler hale gelmiştik. Görünüşe göre epey de fazlalar. HTC ve Motorola bu markaların başında gelmişlerdi. Daha sonra ise Honor 9, Huawei Mate 10 ve hatta Google'ın Pixel 2'sinin de kulaklık jak girişi olmayacağı söylentileri yayılmaya başlanmıştı. Yani evrensel olan jak girişi teknolojisinden neden vazgeçildiğini bilmiyoruz, ancak çok kötü bir karar olduğu belli.

Samsung'un Note 7 Telefonlarını 2 Kez Geri Çağırması

Yani Note 7 telefonlarla ilgili sorunu duymayan kaldı mı? Yine de haberi olmayan okuyucularımız için bir özetlemek gerekirse, Samsung'un rakibi Apple'a yetişmek için, iPhone 7'nin karşısına Note 7'yi alelacele çıkarmasıyla başlayan olaylar silsilesi diyebiliriz. Ardından önce bataryanın telefonun boyutuna göre çok fazla çıkarılmasından dolayı bataryaların patladığı haberi geldi. Sonra Samsung, bütün Note 7'leri geri çekip sorunu ücretsiz bir şekilde düzelttiğini söyleyerek geri dağıtmıştı. En sonunda da yeniden geri dağıttığı telefonların tekrar patlamalarından sonra bu sefer bir daha dağıtılmamak üzere geri toplanmıştı. Yani bunun üzerine daha fazla detaya girmemize gerek yok ama uçaklarda bile özellikle Samsung Note 7 telefonların uçaklara alınmasının yasak olması yeterince şey anlatıyor zaten.

Google'ın iptal ettiği Project Ara

Project Ara hatırlarsınız bir dönemler epey olay yaratmıştı. Tamamiyle kişiselleştirilebilen ve istendiği zaman güncellenebilen bir akıllı telefon, özellikle de teknoloji meraklılarının en büyük hayallerinden biridir. Ancak bu heyecan Google'ın konsepti, normal parçaları değiştirilemeyen bir akıllı telefona çevirmesiyle hayal kırıklığına dönüştü. Sebebi tam anlamıyla açıklanmasa da, hala teknoloji meraklılarının hayalini süsleyen bu konsept rafa kalkmış gibi duruyor. Umarız ileride bir gün gerçekleşir.