USB Klavyeyi Android Telefonlara Bağlayıp Yazı Yazmanın Yolu

Telefonların eksikliği olan klavye sorununa çözüm olmak için USB bilgisayar klavyesinin nasıl bağlanacağını sizlere açıkladık.

Özellikle konu iş olduğu zaman bilgisayarların önemi ön plana çıkıyor. Günlük hayatımızda bilgisayarlardan uzaklaşarak telefonu daha çok kullanmaya başladık, ancak acil bir işimiz olduğunda telefonların klavyesi işinizi yapmak için çok hantal kalabiliyor. Bu durumların önüne geçebilmek için telefonlara klavye takmanın yollarını göstereceğim.

Android cihazlar, dünya telefon piyasasının %80’ninden fazlasında söz sahibi. Bununla birlikte Android cihazlarda birçok özgürlük de bulunuyor. Bu cihazlarda isterseniz dosya aktarımı yapabilir isterseniz de cihazınıza taktığınız klavye sayesinde işlerinizi büyük kolaylıkla yapabilirsiniz. Bugün sizlere Android marka telefonlara klavye takmanın yollarını göstereceğim.

Öncelikle belirtelim; telefonlara Bluetooth ve NFC destekli klavyeleri kurmak çok basit. Varsayılan olarak cihaz tanımlama özelliklerini takip etmeniz yeterli oluyor, ancak USB klavyelerde doğru adımlar uygulandığında Android telefonlarda sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. USB klavyeyi telefona takmak için gerekli özelliklere göz atacağız. Bu destek telefonların neredeyse hepsinde bulunuyor, ancak emin olmak için telefonun kutusunda "usb on the go" yazıp yazmadığını kontrol edebilirsiniz.

USB OTG’te ihtiyacınız var

Bu cihaz için, USB çıkışını telefonunuza uygun bir çıkışa dönüştürmeye yarayan dönüştürücü diyebiliriz. Özellikle USB’yi Micro-usb bağlantıya uyarlamanız gerektiğinde en büyük yardımcınızdır. Yalnızca klavye değil, USB çıkışlı birçok donanımı OTG yardımı ile telefonunuza takabilirsiniz. İnternette son derece uygun fiyatlara satılıyor. İsterseniz yalnızca 5 TL’ye Teknostore üzerinden ürünü satın alabilirsiniz.

Harici Klavyenizi Bağlama

Klavyenizi OTG yardımı ile telefona bağladıktan sonra, düzgün bir şekilde ayarları yapmanız gerekiyor. Son derece basit birkaç adımla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aslında klavyeyi taktığınız an klavyeyi kullanabilirsiniz, ancak bu ayarları yapmak daha mantıklı olacaktır.

Bildirim çekmecesini aşağı doğru kaydırın.

Klavye düzeni seçin adlı ögeye dokunun.

Klavye düzeni seçme komut sisteminde varsayılan olarak tutabilirsiniz, ancak başka nelerin bulunduğunu görmek için kaydırabilir ve kullanacağınızı düşündüğünüz yerleşim yerlerini seçebilirsiniz.

Klavye varsayılan olarak İngilizce geleceği için bunu ayarlardan Türkçe’ye çekmeniz gerekebilir.

Eğer klavye geldikten sonra bildirim sekmesinde çıkmıyorsa, Ayarlar>Kişisel>Dil ve Giriş> Klavye ve Giriş Yöntemlerine gidin ve ayarları buradan düzenleyin.

Bu özellikler telefonlara göre farklılık gösterebilir ancak genel olarak benzer tasarımları içerir.

Klavyenizi taktıktan sonra, Word veya Docs benzeri bir program açarak klavyeyi test edebilirsiniz. Özellikle işiniz bizim gibi yazı üzerineyse ve acil işleriniz bulunuyorsa telefondan yazmanın en iyi yolunun bu şekilde olduğunu söyleyebilirim.