Android'ten iOS'a Geçen Kullanıcıların Çoğu, iPhone 6S veya 6S Plus Satın Alıyor

Android’ten iOS’a geçiş yapan kullanıcıların çoğu, iPhone 7 ya da iPhone 7 Plus yerine iPhone 6S ya da iPhone 6S Plus satın alıyor.

Piyasa araştırma firması Consumer Intelligence Research Partners tarafından dün açıklanan çeyrek raporuna göre, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus satışlarının %15’ini Android’ten iOS’a geçen kullanıcılar oluştuyor. Bu oran, bir önceki yıl çıkış yapan iPhone 6S ve iPhone 6S Plus için %14’tü. Bu oranların, 2016’nın tatil dönemi boyunca 500 Apple müşterisi üzerinden yapılan bir örnekleme sonucunda ortaya çıktığını belirtelim.



ABD'de iPhone Modellerinin Satış Oranları

iPhone satışlarına bakıldığında, beklenildiği üzere yeni modellerin daha çok ilgi çektiği görülüyor. iPhone’ların ortalama satış fiyatının yükselmesine neden olan iPhone SE ise, iPhone 5S’e göre düşük bir satış yüzdesine sahip. Ancak raporda en çok dikkati çeken şey, 2016’nın tatil dönemi boyunca bir Android telefondan iPhone 6S ya da iPhone 6S Plus’a geçiş yapan kullanıcıların sayısının, iPhone 7 ya da iPhone 7 Plus’a geçiş yapan kullanıcıların sayısının iki katı olması.

Bu tercihin nedeni tam olarak bilinemese de, bunda Apple’ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ta kulaklık girişine yer vermemiş olmasının payı olabilir.