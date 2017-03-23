Parçacık Fiziğini Öğreten Oyun 'Big Bang Legends'

Ravio firmasından bir ekip CERN danışmanlığında bilimi oldukça eğlenceli hale getiren müthiş bir oyun geliştirdi.

Her ne kadar yetişkinler de artık akıllı telefon oyunlarının müptelası olsalar da çocuklar her zaman bu işin merkezinde olmuştur. Parçacık fiziği ile beş yaşındaki çocuklar genelde aynı cümlede yer almazlar.

Söz konusu oyun sadece çocuklar için de değil üstelik. Angry Bird’ün yapımcısı Ravio’da çalışan Peter Vesterbacka, kendi kurduğu ve eğitici oyunlar geliştirmeyi amaçlayan Lightneer ekibiyle çok zevkli bir oyun üretmeyi başardı.

“Bundan beş yıl önce, bilimin gelecekte beş yaşındaki çocuklara parçacık fiziğini öğretecek kadar gelişeceği hakkında şakalar yapardık” şeklinde konuşan Vesterbacka, ekibiyle beraber anlaşılan bu hayalini gerçeğe dökmüş.

Oyunu bilimsel birçok unsurla oynuyorsunuz, yol boyunca kuark parçacıklar toplayıp anti-maddeleri patlatıyorsunuz. Kuarkların, proton ve nötron parçacıklarının yapı taşları olduklarını belirtelim. Örneğin oyunda öğreneceğiniz ilk şey, bir protonun oluşması için 3 kuark parçacığının gerekli olduğu. Nasıl ama?

Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu (CERN) araştırmacılarından destek alan ekip, olabildiğince eğlenceli şekilde -başta çocuklar olmak üzere- bilim, öğretmeyi amaçlıyorlar.

Oyuncuların Balbasaur veya Pikaçu değil, Helyum ve Berilyum ile kendilerini ve dünyayı keşfetmelerini istediklerini belirten ekibin oyunu Big Bang Legends, mayıs ayında Android ve iOS için ücretsiz yayınlanacak. Takipte kalın :)