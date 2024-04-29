Birleşik Krallık, internet bağlantısı olan akıllı cihazlarla ilgili yeni bir yasa çıkardı. Bu yasaya göre teknoloji şirketleri, piyasaya sürdükleri ürünlerde 3 önemli kurala uymak zorunda kalacaklar. Aksi takdirde para cezaları gündeme gelecek.

Birleşik Krallık hükûmeti, "akıllı cihaz"larla ilgili yeni bir yasayı yürürlüğe koydu. Bu yasa, televizyon, bebek telsizi veya hoparlör gibi internete bağlantısı olan cihazların daha güvenli hâle gelmesini amaçlıyor. Yapılan açıklamaya göre yeni kanun, tüketicilerin daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlayacak.

Akıllı cihazlar için sunulan güvenlik tedbirleri, o kadar da etkili değil. Ülkemizden düşünün, bugün yeni bir modem alsanız, arayüz için kullanıcı adı ve şifre "admin" vb. şekilde basit olacaktır. İşte Birleşik Krallık hükûmetinin yeni yasası, bu gibi durumlar için ilave tedbirler getiriyor.

Birleşik Krallık'ta akıllı cihaz satan kurumlar, şu üç maddeye uymak zorunda olacak

Şifre prosedürlerinin daha güvenli hâle getirilmesi. "12345" veya "admin" gibi basit şifreler kullanılmaması .

. Cihazlarda yaşanabilecek olası güvenlik açıklarının ve sorunların nasıl bildirileceği konusunda netlik oluşturma.

netlik oluşturma. Satılan bir cihaz için yazılım desteği de dahil olmak üzere kaç yıl boyunca destekleyeceğini açıkça belirtmesi.

Birleşik Krallık yetkililerine göre böyle bir düzenleme, dünyada ilk kez hayata geçirildi. Bu yasa ile tüketicilerin korunması sağlanırken siber saldırganların da gözünü korkutacak. Yetkililer, kanunlara uymayan perakendecilerin ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalacaklarını söylüyor.