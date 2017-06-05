App Store'da Tüm 32-Bit Uygulamalar Liste Dışı Kaldı!

Dün, App Store'da yer alan tüm 32-bit uygulamalar liste dışı kaldı. Şu anda aktif olarak bulunan uygulamalar, çok yakında temelli olarak kaldırılacak.

Uzun süreden beri beklediğimiz ve iOS’un içerisinde yer alan birçok kısıtlamayı gidermesini umduğumuz iOS 11 bugün tanıtılacak. Daha önce yaptığımız haberlerden bileceğiniz üzere iOS 11 ile birlikte 32 bit uygulama desteği kesiliyor. Zaten son zamanlarda çok fazla kasarak çalışan uygulamalar yeni işletim sistemi ile birlikte temelli kaldırılacak.

Bu haberi uzun süreden beri duyuyorduk, ancak hiçbir zaman somut adımlar görememiştik. Apple sonunda bu konu ile ilgili ilk somut adımını atmış gözüküyor. Dün App Store’a girip arama yaptığınızda 32-bit destekli uygulamalar listelenmiyordu. App Store’dan temelli kalkmayan uygulamalar yalnızca link üzerinden ziyaret edilebiliyordu. İçerisinde ücretli olanlarının da bulunduğu binlerce 32-bit uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcılar, sonunda zamanın geldiğini düşündüler.

Çok uzun süreden beri geliştiricilere uygulamalarını 64 bit platformuna geçirmelerini söyleyen Apple, bugün tanıtılacak iOS 11 ile birlikte uygulamalara desteğini temelli kesmeyi planlıyor. Şu anda App Store’da 32-bit uygulamalara ulaşabiliyor. Bu da Apple’ın ne yapmak istediği ile ilgili soru işaretleri oluşturdu. Tahminler, 32 bit uygulamaların doğru bir şekilde kaldırılmak istenmesine yönelik yapılmış bir test olduğu yönünde. Sizce 32-bit uygulamaların kaldırılma zamanı geldi mi?