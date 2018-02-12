Bloomberg'de yer alan habere göre Google, gelecek Android sürümlerinde çentikli telefonlara destek verecek. Böylece üreticiler, sıfırdan arayüz tasarlama ihtiyacı duymayacak.

Apple’ın iPhone X’da uyguladığı çentikli tasarım ben de dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştirilmiş olsa da, bu tasarımın bazı önemli avantajları bulunuyor. Bu avantajların başında ise kamera, ahize gibi birimleri yerleştirmek için kalın çerçeveler bırakmak yerine küçük bir çentik ile durumu kurtarmak, köşelerde kalan alanlara da saat, şarj göstergesi gibi simgeleri koyarak ekranda uygulamalar için daha geniş bir kullanım alanı yaratmak geliyor.

Elbette ki tasarımın geliştirilmesi gerekiyor. Örneğin; iPhone X’da şarj göstergesinin yanında pilin %’lik birimi yazmıyor ki bu, kullanıma göre bir günü tamamlayamayabilen bir akıllı telefon için ciddi bir sorun. Fakat Çinli akıllı telefon üreticileri başta olmak üzere pek çok üretici çentikli tasarımın getirebileceği avantajları fark etmiş durumda ve çektikli bir akıllı telefon üzerinde çalışmaya başladılar bile. Daha fazla sayıda üreticinin bu tasarıma yönelmesi, tasarımın da ilerleyen dönemde iyileşmesini sağlayacaktır.

Bloomberg’in haberine göre akıllı telefon piyasasının yazılım patronu konumunda bulunan Google da üreticilerin çentikli tasarıma olan ilgisini fark etmiş durumda. Habere göre Android’in sahibi olan şirket, mobil işletim sisteminin gelecek sürümlerinde bir ilke imza atarak çentikli akıllı telefonlar için tasarım desteği sunacak. Böylece üreticilerin sıfırdan bir yapılandırma yapmaları gerekmeyecek.

Henüz ortada resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle bu habere bir sızıntı gözü ile bakabiliriz. Fakat birden fazla akıllı telefon üreticisinin çentikli tasarımlar üzerinde çalışıyor olması, Google’ın mobil işletim sistemine çentik desteği sunması gerektiğini düşünmesine neden olmuş olabilir. Şu an için bilgilerden emin olmak için Google’ın yapacağı resmi açıklamaları beklemekten başka şansımız bulunmuyor.