Uzun zamandır Arkham oyunu bekleyen Batman hayranlarını başta sevindiren bu haber, maalesef oyunun tek platforma özel olmasıyla bekleyenleri hayal kırıklığına uğratıyor.

Yıllar önce çıkan Arkham Knight oyununun 2022’de çıkan Gotham Knights’tan hem mekanik hem de grafik açısından daha iyi görünmesi, oyun sektörünün özellikle de büyük firmaların olduğu ligde, düz yolda ilerlediğini gösteriyor. Fakat Batman oyunlarına baktığımızda farklı dönemlerde çıkmış da olsalar kaliteyi üst seviyede tuttukları gerçek.

Daha önce söz konusu seriyi, VR tarafında da görmüştük. Hatta 7 yıl önce, PSVR platformundaki Batman: Arkham VR ile. 7 yıl dememiz sizi fazla geri götürmesin. Zira 2017’den bahsediyoruz. Oldukça beğenilen bu oyunun ardından yeni nesil bir VR Batman oyunu karşımızda.

Fragmanın fragmanı desek daha doğru olur.

Batman: Arkham serisinin devamı olduğu belirtilen Arkham Shadow, Meta Quest 3’e özel bir oyun olacak. Video açıklamasında kötülüğün sokaklarda gezdiği, Gotham’ın tehlikede olduğu ve onu kurtarabilecek tek kişinin biz olduğu belirtiliyor. Fakat Batman konseptini düşününce bu pek de alışılmadık bir bilgi değil.

7 Haziran’da başlayacak Summer Game Fest 2024 etkinliğinde Warner Bros, DC, Camouflaj ve Oculus stüdyolarından ilk gösterimin geleceği belirtilmiş. Videoda da 2024’ün sonlarında çıkacağı belirtiliyor. Söz konusu videoda fareler dikkat çekiyor fakat neye karşı savaşacağımız henüz net değil. Bir önceki VR Batman oyunu her ne kadar sade olsa da döneminde alternatifi olmadığından fazlasıyla beğeni toplamıştı. Fakat uzun zamandır Arkham oyunu açlığı çeken hayranların bu oyunu nasıl bulacağını zaman gösterecek.