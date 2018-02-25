Apple Kendi Markasıyla Kulak Üstü Kulaklık Mı Çıkaracak?

Taylandlı finans kuruluşu KGI Securities'in analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple bu yıl içerisinde kendi markasıyla kulak üstü bir kulaklık çıkaracak.

Apple şu aralar daha çok ürettiği iPhone'larla gündeme gelse de, bildiğiniz gibi marka bir dönem taşınabilir müzik sistemlerinde de gayet kaliteli ürünler üretiyordu. Hala bile ürettiği HomePod ve AirPods'larla müzik teknolojilerinin de gündeminde. Ancak Apple'ın son dönemlerde iPhone'a yaptığı tasarım tercihleri sanki bu alana olan yatırımın geri tutulduğu izlenimini veriyordu.

Taylandlı finans kuruluşu KGI Securities'in analisti ve Apple hakkında bugüne kadar yaptığı tutarlı tahminleriyle ünlü olan Ming-Chi Kuo, Apple'ın bu yılın sonuna kadar kendi markası altında bir kulak üstü kulaklık üreteceğini ön görüyor. Normalde Apple zaten Beats markası altında kulak üstü kulaklıklar üretiyordu. Ancak oldukça üst segment olacak olan kulaklıkların AirPods'lardan da daha pahalı bir fiyata satılacağı düşünülüyor.

Üretim için Apple'ın tedarikçilerinden SZS adlı şirketin ise proje ortağı olduğu düşünülüyor. SZS zaten metal enjeksiyonu üzerindeki uzmanlığıyla, Apple uzun bir süredir bu tip ürünler için yardımcı olan bir firma. Ancak üretilecek kulak üstü kulaklık, bir takım tasarımsal eklentiler dışında temel bir kulak üstü kulaklık gibi gözükecek. Yani işin içerisinde AirPods gibi devrimsel bir tasarım söz konusu değil.

Kuo'ya göre Apple'ın bu hamleyi yapma sebeplerinden en büyüğü, iPhone'lardan kulaklık girişini kaldırmış olması. Bir süredir kablosuz teknolojilerle kulaklık girişi sorununu çözmeye çalışan firmayla ilgili insanların yaşadığı en büyük sorun, ses kalitesine önem veren kişilerin istedikleri kalitede ürün seçeneğine sahip olmamasıydı. Ayrıca kablosuz ses aktarımı her ne kadar gelişmiş olsa da, profesyonel kullanıcılar hala kablolu kulaklıkların daha temiz bir ses verdiğini de düşünüyor.

Bu anlamda Apple, çok uzun bir süredir hizmet verdiği müzik endüstürisinden uzaklaşmış durumda. Bu anlamda kaliteli bir kulak üstü kulaklık çıkarmaları markanın yararına olacak. Kuo ayrıca 2018'in 2. yarısının başlangıcına kadar da yeni AirPods modelini göreceğimizi söylüyor. Kuo söz konusu Apple olduğu zaman, tahminleri genel itibariyle tutan bir analist. Ancak işin içerisinde kanıtlanmış bir bilgi olmadığını hatırlatalım. Yani Apple bu ürünleri çıkarmayabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Apple gerçekten bir kulak üstü kulaklık çıkarmalı mı?