Dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketlerinden olan Apple, üniversiteden henüz mezun olmuş 21 yaşındaki ikiz kardeşleri işe aldı. Cameron ve Tyler Haberman kardeşler, gençlerin iş dünyasına girişteki en büyük sınavı olan iş görüşmeleri hakkında önerilerde bulundular.

Dünyanın finansal açıdan en değerli şirketi olan Apple, aynı zamanda gençlerin en çok çalışmak istedikleri şirketlerin de başında geliyor. Apple gibi şirketlerin genel merkezlerinde çalışmak gözünüze zor geliyorsa, şirketin yeni işe aldığı bu ikiz kardeşlerden öğreneceğiniz çok şey var. 21 yaşında olan ikizler, Kaliforniya Üniversitesi’nde İşletme bölümünü okudular.

İkizler, üniversite döneminde Apple’ın kapısını tırmalayarak birer staj kapmayı da başarmışlardı. Apple’ın pek çok stajyeri tam zamanlı işe almadığı biliniyor. Şirkette tam zamanlı işe kabul edilen bu gençler, çoktan FDP adı verilen bir kurum içi adaptasyon sürecine başladılar. FDP, yani Türkçe açılımıyla Finansal Gelişim Programı çalışanların operasyondan perakendeye, kurumsal iletişim ve satışlardan işletmenin farklı, teknik olmayan pek çok biriminde görev almalarını sağlayan bir program. Bu sayede çalışanlar, 2 yıl boyunca Apple’ın teknik işlerden bağımsız tüm birimlerini yakından tanımış oluyorlar.

Sıkıntı dolu çalışma yıllarını geride bırakıp dünyanın en büyük şirketinde iş kapan gençler, bazı iş görüşmesi tavsiyelerinde bulundular

1. İlgi çekici bir hikaye anlatın:

Kardeşlere göre büyük teknoloji şirketlerinde çalışmak için aldığınız eğitimin kalitesi pek de önemli değil. Dolayısıyla imkansızlıklardan dolayı daha düşük bir eğitim seviyesine sahip olmanız sizi karamsarlığa sürüklemesin.

Pek çok zorlukları aşıp kırsal bir bölgede eğitim hayatına başlayan ikizler, iş görüşmelerinde bir kasabadan çıkıp Kaliforniya Üniversitesi gibi bir kuruma adapte olma süreçlerini anlatmışlar. Bir başka deyişle kardeşler, konfor alanlarınızı terk etmenizi ve imkansızlıklardan yakınarak vakit kaybetmemenizi öneriyorlar. Zaten bu aşamadan sonra insanın başına gelen her şey ilgi çekici bir hikaye oluyor.

2. Hazırlıklı olun:

Kardeşler, şirket hakkında daha fazla bilgi edinmek için internet sitesini ziyaret ettiklerini söylediler. Bu da onlara görüşme yapacakları şirketi tam anlamıyla tanıma fırsatı sunmuş. Aslında bakarsanız, bu durum ödev yapmakla benzer bir şey. Görüşmeye önceden hazırlıklı gitmek, karşınızdaki yetkilileri kolayca etkilemenizi sağlayabilir.

3. Dostça davranın, ayrıca soru soran taraf sadece karşısı olmasın:

Bir iş görüşmesinde genelde soruları işvereni temsil eden yetkililer yöneltirler. Ancak kardeşlere göre sizin de karşı tarafa soru yöneltecek kadar samimi bir ilişki kurmanız, otomatik olarak kendinizi ne kadar rahat ifade edebildiğinizle ilişkilidir. Hatta kardeşlerden birisi olan Tyler, görüşme yapan yetkiliye kariyeriyle ilgili sorular yöneltmeyi tercih etmiş.

Eğer karşınızdaki yetkiliye soruları cevaplamak dışında bir de soru yöneltirseniz, kendinize ne kadar güvendiğinizi, öğrenmeye olan hevesinizi de göstermiş olursunuz. Bu durum size bir şey kaybettirmez, tam tersine kazandırır.

4. Bir niyet mektubu istemeseler dahi gönderin:

Çoğu insan iş başvurularını sadece öz geçmişlerinden ibaret olan kısa ve sıkıcı metinlerle yapar. Aslında kendinizi karşınızdaki firmaya özel bir şekilde ifade etmek oldukça işe yarayan bir yöntemdir. Bir sayfayı geçmeyecek şekilde, ilgilendiğiniz pozisyon ve şirkette neden çalışmak istediğinizi yazabilirsiniz. Bu yazıda kullanacağınız dil, kibar ve anlaşılabilir olmalıdır. Böylece yetkililer sizi çalıştığınız iş yerlerine ve tecrübe sürenize göre değil, karakterinize göre analiz etmeye başlarlar.