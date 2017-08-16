Apple'dan Game of Thrones'a Rakip Diziler Gelecek!

Apple, gelecek yıl özgün içerik üretmek ve Game of Thrones'un rakibi olabilecek diziler çıkartmak için 1 milyar dolar bütçe ayırdı.

Apple, piyasadaki başarılı dizileri yakından takip etmiş olacak ki dizi sektörüne girmeye hazırlanıyor. Yer alan bilgilere göre Apple, ayırdığı 1 milyar dolarlık bütçe ile kendi özgün içeriklerini üretecek. Üstelik bu "özgün içerikler" arasında diziler de bulunuyor. Gelecek yıl tam anlamıyla sektöre giriş yapacak Apple, şimdiden üretim kısmı için işe alımlar bile gerçekleştirdi.

Apple'ın özgün içerik için ayırdığı bütçesi HBO'nun yıllk giderlerinin yalnızca yarısına denk düşüyor. Ancak kendisine güvenen Apple, bu bütçe ile piyasa 10 dizi sürmeyi planlıyor. Hatta planlanan dizilerin de kalite açısından ne denli güzel olacağını, Apple’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue'nin "Game of Thrones'a rakip olacak diziler üretmek istiyoruz" sözlerinden anlayabiliyoruz.

Daha önce de Apple bu tarz bir içerik üretme çalışmalarında bulunmuştu ancak çok fazla başarılı olduğu söylenemez. Carpool Karaoke ve Planet of the Apps çok da beğenilmedi. Ayrıca bu programlara erişim yalnızca Apple Music üzerinden mümkündü. Apple şimdiye kadar içerik kısmına çok fazla önem vermese de bünyesine yeni katılan çalışanları ile işleri iyi götürebilir.

Bilgilere göre Apple Sony'nin kıdemli çalışanlarından Jamie Erlicht ve Zack Van Amburg'u işe aldı. Ağustos'ta işe başlayan ikili, Apple Music'in sorumluluğunu da devraldı.

Yeni gelecek Apple TV'nin 4K yayınlara da olanak tanıyacağını zaten biliyoruz. Kim bilir belki de Apple, karşımıza Netflix benzeri fiziksel bir ürün ile çıkıp dizilerini o platform üzerinden yayınlayabilir.