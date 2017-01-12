Apple’dan Sonra Sony de OLED Ekran Kullanacak!

Apple’ın iPhone 8 ile geçiş yapacağı OLED ekran teknolojisine Sony de geçiş yapıyor.

Özellikle Samsung cihazlarında fazlasıyla tercih edilen OLED paneller, hem verimlilik hem de renk doygunluğu açısından LCD ve IPS panellerden daha başarılı olarak kabul ediliyor. Bunun bilincinde olan birçok firma OLED panel tercihine geçerken bu ekran tercihi için son durak Sony oldu.

Apple’ın da OLED panellere geçişi ardından kendi ekran teknolojilerini OLED panellere uygulayacak olan Sony, böylece yeni nesil Xperia X serisinde çok daha iyi ekran ile karşımıza gelebilir.

Bu durumun artık Xperia X ailesi neredeyse hazır olduğu için 2018’de yapma ihtimali olan Sony, bakalım bu kararı ile nasıl telefon deneyimi sunacak.