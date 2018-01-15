Apple Eski iPad'leri, Eski iPhone'lar Gibi Yavaşlatıyor mu?

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Apple’ın bataryayı eskiyen iPhone’ları güncellemelerle yavaşlatma fiyaskosu, eski iPad modellerine de uygulanıyor mu? Haklı olarak pek çok kullanıcının merak konusu da bu olmuştu.

Apple'ın eski iPhone modellerinin aniden kapanmalarını önlemek adına güncellemelerle yavaşlatıldıklarını doğrulamasının üzerinden uzun bir zaman geçmedi. Geçtiğimiz yıl, iOS 10.2.1 güncellemesiyle birlikte iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus ve SE modelleri aniden kapanma sorunlar yaşatmaya başlatmışlardı. Sonraki yazılım güncellemeleriyle batarya yetersizliği olarak anlaşılan sorunun önüne, işlemci performanslarının azaltılmasıyla geçildi.

Yaşlanan pillerin kullanım ömürlerini uzatan bu adım, telefonların kullanım sürelerini uzatsa da çileli bir hale getiriyordu. Zamanla her yeni iPhone modeli eskiyor ve en güncel iOS sürümüne yeterli gelmemeye başlıyordu.

Ardınan yavaşlatılan iPhone modelleri arasında 11.2 sürüm güncellemesiyle iPhone 7 ve 7 Plus da eklendi. Şu an serinin en yeni modelleri olan iPhone 8 ve iPhone X dışında tam performans sergileyen bir model yok.

Apple, eskiyen bataryalara sahip iPhone modelleri için söz konusu yaklaşımın devam edeceğini bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda sadece iPhone serisinden bahsedildi, bataryalı ürünler olan iPad’lerden hiç söz edilmedi.

Bunun nedeni iPad’lerin yavaşlatma programına dahil olmamaları. Peki neden yavaşlatma durumu, iPhone dışındaki diğer ürünler için de geçerli değil?

2014 yılında iPhone 6 ve 6 Plus modellerine kavuşmuştuk. Bu iki cihazın batarya kapasiteleri sırasıyla 1818 mAh ve 2915 mAh gücündeydi. iPad bataryaları ise cihazın boyut avantajlarından faydalanılarak çok daha büyük kapasitelere sahip olabiliyorlardı. iPad Air 2, 7340 mAh gücünde bir batarya ile birlikte gelmişti.

Daha büyük batarya daha uzun süre kullanım sağlayabiliyor. Ancak bu yavaşlatma davasındaki önemli farkı sağlayan nokta kullanım süreleri değil. iPad’ler daha uzun süre kullanıldıkları için daha az şarj edilirler ve bu nedenle, daha geç eskiyen bataryalara sahip olurlar.

Önümüzdeki süreçte Apple yavaşlatılması gereken iPhone modellerine, iOS’un özel bir sürümünü sunacak mı, bilmiyoruz. Ancak firmanın aynı yaklaşımı benimsediğini bildiğimizden, her iPhone modelinin bir gün yavaşlayacağını iyi biliyoruz.