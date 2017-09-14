Apple, Hisse Değeriyle Tek Başına Türkiye'yi Geride Bıraktı!

iPhone 8 ve iPhone X sonunda tanıtıldı. Her yıl tanıtılan iPhone modelleriyle gücüne güç katan Apple, büyümeye devam ediyor.

Salı günü California'da düzenlenen şaşalı etkinlikle yeni telefonları duyuran Apple, her geçen gün büyümeye devam ediyor. 2017 bitmeden hisse değeri 1 trilyon dolara yaklaşan Amerikan devi, Türkiye'nin GSMH değerini de geride bıraktı.

Şu anki hisse değerini 830 milyar dolar açıklayan teknoloji devi yapmış olduğu açıklamayla, her yıl düzenli olarak çıkan iPhone modellerinin firmanın toplamda hisse değerini yüzde 33 artırdığını belirtti. Türkiye'nin hisse değeri ise 800 milyar dolar civarında.

Reuters'de yer alan habere göre ilk iPhone'un piyasaya sunulduğu 2007 yılından, 2014 yılına kadar Apple hisselerinde ciddi bir artış yaşandı. Ancak yayınlanan raporlarda gördüğümüz gibi Apple'ın bu yükselişi, son 3 yılda ciddi bir düşüş yaşadı.

Piyasa değerini 13 haneli rakamlara ulaştırmayı hedefleyen Apple, yüzde 20 daha hisse değerini arttırmanın planlarını yapıyor. Bakalım Apple bu hedefine hızlı bir şekilde ulaşabilecek mi ve bu yolda iPhone 8'le iPhone X'in nasıl bir katkısı olacak.