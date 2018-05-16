2018 Model iPhone'lara Hızlı Şarj Adaptörleri Geliyor!

2017 model iPhone'lara hızlı ve kablosuz şarj desteği sunmasına rağmen cihaz kutusuna her iki özellik için de şarj cihazı koymayan Apple, 2018 model iPhone'larda aynı hatayı tekrarlamayacak.

Apple, Eylül 2017’de tanıttığı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile birlikte ilk kez akıllı telefonlarına hızlı şarj desteği sunmuştu. Fakat sorun şu ki, 2017 model iPhone’ların hiçbirinin kutusundan hızlı şarj adaptörü çıkmıyordu. Bu nedenle cihazların hızlı şarj özelliğini kullanmak isteyenler yüzlerce TL verip hızlı şarj adaptörü ve kablosu almak zorunda kalıyorlardı.

Fakat iPhone üretim tesislerinden gelen bilgilere göre önümüzdeki Eylül ayında tanıtılacak 2018 model iPhone’lar için aynı durum geçerli olmayacak. iPhone X, iPhone X Plus ve iPhone SE 2 olarak adlandırılması beklenen modellerin kutularında 18 watt’lık bir hızlı şarj adaptörü ve USB-C’den Lightning’e dönüştürücü hızlı şarj kablosu bulunacak. Yukarıdaki görsel, elde edilen bilgilere göre üçüncü taraf tasarımcılar tarafından oluşturuldu.

Şu ana kadar kutudan çıkan iPhone şarj adaptörleri 5 watt gücündeydi ve USB-A girişini destekliyordu. Yeni adaptörlerde güç kapasitesi, iPhone’ları mümkün olan en hızlı şekilde şarj etmek için arttırılırken, girişler de USB Type-C olarak değiştiriliyor. Ayrıca mevcut iPhone şarj adaptörleri uzatılmış altıgen şekle sahipken yeni adaptörler oval bir tasarıma sahip olacak.