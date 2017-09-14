Kabul ediyoruz; Apple mevcut teknolojileri bir ilk olarak değil, en doğrusu olarak sunmak için yapıyor. Ancak elmadan bir ısırık almadan hangi topraklardan beslendiğini bilmeniz gerekiyor.

12 Eylül’de Apple iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X, Apple TV 4K ve tamamen bağımsız akıllı saat Apple Watch Series 3’ü tanıtarak şov yaptı. Elbette ürünlerin kalitesine ve işlevselliklerine yönelik eleştirilerin çoğu saldırı niteliğindeydi. Performans olarak A11 Bionic çipiyle gelen yeni iPhone’lara ise tasarımları dışında yüklenmek yanlış olacaktır.

Nitekim Apple, şirket geleneklerinden ve pazarlama stratejilerinden dolayı ürünlerini “devrimsel” gibi sözcüklerle süslemeye bayılıyor. Farkındayız ki her birinin ardında gerçekten uzun yıllar devam eden hazırlık süreçleri var. Anca bu cihazların barındırdığı özelliklerin ilk defa tükeciye sunulduğu anlamına değil, Apple’ın ilk defa kullandığı anlamına geliyor.

Evet, kablosuz şarj gibi daha önceden getirmesini beklediğimiz birçok teknolojiyi Apple ancak uygulamaya koydu. Gecikmenin sebebi nedir bilinmez ama bugün çok yakından tanıdığımız birçok firmai söz konusu teknolojileri yıllar öncesinden tüketiciye sunmuştu.

OLED ekranlı ilk telefon: Nokia N85, 2008

Hala evinizin salonuna LG’nin OLED ekranlı son nesil televizyonlarından almadıysanız ya da yeni iPhone’ların ekranını muhteşem buluyorsanız, bir zamanın efsanesi Nokia N85’i unuttunuz demektir. 2008 yılında tüketiciyle buluşan ilk OLED ekranlı telefondur kendileri ve aynı zamanda akıllı olmayan telefon neslinin son üyelerindendir. Ardından Samsung’un Galaxy serisinde OLED ekranlar bir gelenek haline geldiler.

Uçtan uca çerçevesiz telefon olan iPhone X da ne yazık ki bir ilk değil. Çin merkezli Xiaomi, 2016 yılında Mi Mix ile hepimizin ağzını açık bırakmıştı. Tüm bu ürünler, Apple’ın rakiplerinden 'esinlendiği' teknolojilere yıllar öncesinden sahiplerdi.

İlk kablosuz şarj cihazı: Palm Pre, 2009

Hava yoluyla elektrik aktarmanın rahatsız edici bir düşünce olarak karşılandığı yıllarda bu teknoloji çoktan vardı. Palm Pre şimdilerde teknolojik bir fosil konumunda, ancak biliyorsunuz ki Samsung’un son iki nesildir çıkardığı Galaxy amiral gemilerinde çoktandır kablosuz şarj vardı.

Yüz kilidine sahip ilk telefon: Samsung Galaxy Nexus, 2011

Akıllı telefon çağının ilk yıllarında Google ve Samsung ortaklığı ile ön kameranızı telefon kilidi olarak kullanabildiğiniz bir model tanıtıldı. Apple ise Home tuşunu kaldırdığı iPhone X ile 2017 yılında Face ID teknolojisini yeni getirdi. Face ID, 2015 yılında ancak patentlenebilmişti.

Tek cihazda 4K yayın: Amazon Fire TV, 2015

Apple yöneticisi Eddy Cue, 12 Eylül’deki lansmanda 4K isimli tuhaf, mistik ve yeni bir teknolojinin faydalarını açıklamak için sahneye çıktığında bambaşka şeyler görmeyi umut ediyorduk. Hatta kendimizi 2010 yılında falan zannettik. Sanki 4K’sız TV satın almanın zor olduğu dönemdeymişiz gibi Apple, yeni TV kutusunu çok abarttı. 2015’ten beri yaklaşık 100 dolara alıcı bulan Amazon Fire TV’yi hatırlatmak istedik.

Bağımsız, kendi SIM kartına sahip ilk saat: LG Watch Urbane LTE, 2015

Tamam, akıllı bir saat olmayabilir ama LG bunu 2015 yılında başardı. Biz onu bilir onu tanırız Apple bey. Üstelik görünüm açısından spor çizgiler dışında da hoş bir seçenek sunuyor.

Artırılmış gerçeklik: Snapchat, 2015

Apple yıllardan beri üzerinde çalıştığını belirttiği ve hatta bunun için bir işlemci bile tasarladığını söylediği arttırılmış gerçeklik mevzusuna iOS 11 ve iPhone X ile yeni girdi. Son iki yıldır milyonların kullandığı ve hatta Facebook’un başarısını kıskanıp özelliklerini bir bir aldığı Snapchat’i unutturmayız.