Apple’ın uzay gemisini andıran yeni ofisi Apple Park, bir süredir kısmen çalışanlarını ağırlıyor. Ancak yapımı sırasında gelen uyarılar haklı çıktı ve otomatik cam kapı ile standart cam kapılar ayırt edilemiyor. Çalışanlardan başka kimsenin giremediği dev binada aynı gün 3 yaralanma olayı yaşandı.

Birkaç hafta önce Apple, milyarlarca dolara mal olan yeni Apple Park ofisini çalışanlarına açmaya başladı. En çok eleştiri alan konu ise yeni bir ofis ve onun yapısı değil, çalışanlardan başka kimsenin ofise girememesi oldu. Ofise çalışanların yakınları bile giremiyorken, özel izin gibi bir durum da söz konusu değil. Kesin bir yasak var.

Yapının inşaat görevlilerinden birisi, kısa bir süre önce binadaki kapı tasarımlarıyla ilgili bir sıkıntıyı dile getirmişti. Görevliye göre otomatik kapılarla standart kapıları ayırt etmek çok zordu. Yani bir kapının açılmasını beklerken kafanızı bütünüyle cama gömebilirdiniz. Nitekim haklı çıktı ve Apple Park’tan aynı gün 3 farklı yaralanma vakası 911’e bildirildi. Üstelik hepsi kapılar yüzündendi.

İlk görüşmelerden birisi oldukça ciddi bir durum üzerine şu şekilde gerçekleşti:

Arayan: Bir cam panele giren ve başını vuran yaralımız var. Başının üstünde küçük bir kesik var ve kanamaları var, yanında güvenlik görevlileri bulunuyor.

Memur: Hastayla birlikte misiniz?

Arayan: Hayır, ben hastayla değilim. Şu anda bir güvenlik birimine ulaşmaya çalışıyoruz, böylece sizi içeri alabileceğiz.

Memur: Kaç yaşında?

Arayan: 20 yaşından küçük

Memur: Hasta erkek mi kadın mı?

Arayan: Erkek.

Memur:Uyandı mı?

Arayan: Bilinçli.

Memur: Nefes alıyor mu?

Arayan: Bilmiyorum. Evet, evet, bilinçli ve nefes alıyor.

Memur: Olay ne zaman oldu?

Arayan: Yaklaşık beş dakika önce oldu. 12:05 civarında.

Memur: Herhangi bir ciddi kanama var mı?

Arayan: Evet, kafasından.

Memur: Tamamen uyanık mı?

Arayan: Evet.

Bu çağrı üzerine ikinci bir çağrı da aynı konuşmalar yaşandı. Bu kez çalışanın yaşı 23’tü ve bilinci yerindeydi. Ancak yarım saati aşkın süre boyunca sağlık müdahalesi yapılamamıştı. Aynı gün içinde 3. bir çağrı daha yapılmış ve gene cam panele çarpma vakası aktarılmıştı.

Geçtiğimiz yıl tasarımlara yönelik eleştirilere cevap veren Apple’ın tasarım şefi Jony Ive, bina hakkında söylenenleri bütünüyle saçma olarak nitelendirmişti.

Apple CEO’su Tim Cook, girişler yönündeki katı yasaklar hakkında açıklama yaparak, “Apple Park’ı başkaları için yapmadık, burası sizin için değil” açıklamasında bulunmuştu.